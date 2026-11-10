Pelatih timnas Spanyol, Luis de la Fuente, mengungkapkan nasihat yang ia sampaikan kepada bintang Barcelona, Lamine Yamal, agar terus berkembang dan mencapai status para legenda sepak bola, sembari memuji kemampuannya menghadapi tekanan meski usianya masih muda.

Dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Spanyol "EFE", De la Fuente menunjukkan kekagumannya yang besar terhadap apa yang dipersembahkan Lionel Messi asal Argentina dan Cristiano Ronaldo asal Portugal bagi sepak bola dunia, dengan menilai bahwa keduanya membentuk sebuah teladan yang patut dicontoh dari sisi performa, perilaku, dan sportivitas.

Pelatih Spanyol itu menyinggung pensiunnya kedua bintang tersebut dari bermain bersama timnas negaranya masing-masing, dengan menegaskan: "Saya termasuk salah satu pengagum terbesar mereka berdua, terutama nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mereka persembahkan bagi dunia olahraga dan masyarakat secara umum. Mereka adalah contoh yang patut diikuti dalam sepak bola."

Ia menambahkan, seperti yang diangkat surat kabar "Mundo Deportivo": "Dua pemain yang telah meraih segalanya, tetapi mereka tetap memiliki keinginan untuk menang, yang satu di usia 39 tahun dan yang lainnya di usia 41 tahun. Mereka adalah teladan dalam performa, perilaku, dan sportivitas."

Pertandingan berikutnya CZE UEFA Nations League A 14.45 ESP

De la Fuente menolak untuk menggambarkan akhir perjalanan internasional Ronaldo sebagai sebuah perpisahan yang terasa pahit, meski ada ketegangan yang mewarnai hubungannya dengan pelatih Jorge Jesus dan kepergiannya dari pemusatan latihan timnas pada jeda internasional sebelumnya, dengan berkata: "Tidak, sama sekali tidak."

Mbappe dan Lamine Yamal untuk menggantikan Messi dan Ronaldo

Direktur teknik Spanyol itu berpandangan bahwa generasi baru para bintang akan memikul panji sepak bola setelah Messi dan Ronaldo, dengan menunjuk Kylian Mbappe asal Prancis, penyerang Real Madrid, dan Lamine Yamal, bintang Barcelona.

Terkait hal ini ia berkata: "Keduanya akan menciptakan sebuah era dalam sepak bola, saya yakin akan hal itu."

De la Fuente menegaskan bahwa kehadiran lebih dari satu bintang di puncak permainan bermanfaat bagi sepak bola, dengan menjelaskan: "Sangat baik bagi sepak bola jika tidak hanya ada satu bintang yang menjadi acuan bagi semua orang. Harus ada dua atau tiga pemain yang menjadi sumber inspirasi, menciptakan suasana yang menyenangkan dan layak diikuti, serta mewujudkan esensi olahraga yang berupa persaingan, yang harus selalu tetap sehat."

Nasihat De la Fuente kepada Lamine Yamal

Mengenai nasihat yang dapat ia berikan kepada Lamine Yamal untuk membantunya mencapai puncak, pelatih Spanyol itu menegaskan bahwa bintang muda itu memiliki kematangan yang melampaui usianya, tetapi ia masih membutuhkan dukungan dan perlindungan di tengah tekanan yang mengelilinginya.

Ia berkata: "Dia adalah pemuda yang sangat matang untuk usianya, tetapi ia butuh dukungan kita, seperti pemuda lain seusianya yang masih berada dalam tahap pembentukan. Dia menyadari hal itu, sebab dalam suasana pribadi ia memperlihatkan kepadamu kematangan yang saya bicarakan ini, tetapi ia juga butuh melindungi dan membela dirinya di luar suasana tersebut, dalam menghadapi segala hal yang mengelilinginya."

Ia melanjutkan: "Saya mengaguminya, karena seorang pemuda berusia sembilan belas tahun, yang menanggung tekanan media yang ia hadapi sejak usia enam belas tahun, bukanlah hal yang mudah sama sekali. Itu adalah hal yang sangat sulit, tetapi ia menghadapinya dengan kewajaran yang luar biasa."

Ia menutup nasihatnya dengan berkata: "Yang harus kita katakan kepadanya adalah agar ia terus tumbuh, berkembang, dan bekerja dengan cara yang ia tampilkan sekarang. Dengan cara itu, semua pintu akan tetap terbuka baginya untuk menjadi pemain sepak bola legendaris."

De la Fuente merayakan penghargaan pelatih terbaik dunia

De la Fuente, yang berusia 65 tahun, berbicara tentang kemenangannya meraih penghargaan pelatih terbaik dunia, yang ia terima dalam acara Ballon d'Or pada 26 Oktober lalu, dan ia akan memulai penampilan pertamanya setelah penobatan penghargaan tersebut dalam laga melawan Republik Ceko di ibu kota Praha pada hari Kamis.

Pelatih Spanyol itu sebelumnya telah memperpanjang kontraknya dengan timnas negaranya hingga tahun 2032 pada akhir September lalu, dan ia menegaskan kebahagiaannya dengan penghargaan ini, sembari menyatakan bahwa sekadar dinominasikan untuk penghargaan itu sudah akan memberinya rasa bangga yang sama.

Ia berkata: "Saya bahagia, tetapi saya bukan orang yang memiliki banyak mimpi, dan saya tidak menganggap diri saya seorang pemimpi. Saya adalah orang yang menetapkan sasaran dan melangkah menujunya setapak demi setapak. Saya tidak merasa penghargaan ini menjadi beban bagi saya, karena saya selalu berusaha mendekati pencapaian perkembangan yang lebih banyak."

Ia menambahkan: "Sebesar kebahagiaan yang diberikannya kepada saya, yang lebih membahagiakan saya, percayalah, adalah bahwa ini bukan penghargaan individu, melainkan kolektif," sembari memuji usaha para anggota staf teknisnya.

De la Fuente: Rangkaian tanpa kalah "hal yang tak masuk akal"

Pelatih Spanyol itu mengomentari rangkaian bersejarah yang diraih timnas, dengan mencapai 42 pertandingan beruntun tanpa kekalahan sejak Maret 2024, menggambarkan angka tersebut sebagai "gila" dan "hal yang tak masuk akal", tetapi ia menegaskan bahwa ambisi tim tidak berhenti pada pencapaian ini.

Ia menjelaskan: "Tujuan kami adalah terus berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya, sebab kami adalah tim yang sangat ambisius. Dalam sepak bola, begitu kamu bersantai sedikit saja, lawan akan menghukummu dengan kemenangan. Dan ini lebih berlaku lagi di level timnas."

Ia melanjutkan: "Banyak orang tidak menyadari besarnya persaingan yang ada. Di level klub, mungkin terdapat perbedaan besar antara tim-tim terbaik sejumlah negara dan yang lainnya, tetapi perbedaan ini sangat menyusut di level timnas."

De la Fuente juga menyinggung kondisi kekaguman yang kini mengelilingi sepak bola Spanyol, di tengah penobatan timnas dengan gelar dunia keduanya pada musim panas lalu, di samping keberhasilan yang diraih timnas kelompok usia dan penghargaan individu yang direbut para pemain dalam pekan-pekan terakhir.

Ia berkata: "Saya kira orang lain merasa iri, dan yang lebih penting dari itu adalah penasaran untuk mengetahui apa yang dilakukan Spanyol selama bertahun-tahun hingga mencapai level istimewa ini, baik di tingkat klub maupun timnas, begitu pula di tingkat individu."

Pelatih Spanyol itu menutup pembicaraannya dengan mengungkapkan apa yang ia pandang sebagai rahasia kesuksesan sepak bola Spanyol, dengan berkata: "Saya cukup menyarankan mereka untuk berinvestasi dalam pembinaan dan pelatihan, itulah rahasianya."