De la Fuente mengelak saat ditanya soal kepemimpinan Spanyol di Piala Dunia 2030

Luis de la Fuente, pelatih tim nasional Spanyol, menegaskan bahwa semangat kebersamaan merupakan faktor penentu di balik keberhasilan negaranya meraih gelar Piala Dunia, setelah mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 di pertandingan final, sambil menyoroti bahwa Spanyol kini semakin mendominasi dunia sepak bola internasional.

De la Fuente, yang berusia 65 tahun, kini menjadi pelatih tertua yang memimpin tim nasional meraih gelar Piala Dunia, setelah sebelumnya membawa Spanyol menjuarai Euro 2024.

Sementara itu, timnas Spanyol memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 38 pertandingan di semua kompetisi, sebuah rekor di antara tim-tim Eropa dan Amerika Selatan.

Kantor berita Reuters memuat pernyataan Luis de la Fuente kepada para jurnalis setelah pertandingan, di mana ia mengatakan, “Dulu, orang-orang terkejut ketika menemukan pemain sepak bola yang berbakat dan terampil, sekaligus merupakan orang-orang yang baik hati.”

Ia menekankan, “Kami adalah tim nasional yang paling bersatu dan kompak, berkat adanya orang-orang yang memiliki semangat solidaritas dan nilai-nilai kemanusiaan.”

Spanyol mengalahkan juara bertahan dengan skor 1-0 setelah melalui babak perpanjangan waktu, dan pemain pengganti Ferran Torres mencetak gol kemenangan, yang secara jelas mencerminkan mentalitas kolektif yang telah mengantarkan tim nasional Spanyol sepanjang perjalanannya di turnamen ini.

De la Fuente menambahkan, “Saya bangga dengan generasi pemain ini yang dibesarkan dengan filosofi ini, memegang teguh, mengembangkannya, dan menjadikannya lebih baik. Mereka telah memberikan contoh yang luar biasa tentang arti tim dan keluarga. Mereka adalah pemain kelas dunia yang memiliki bakat luar biasa.”

Ia melanjutkan, “Saya sangat terharu. Ketika melihat apa yang telah kami raih bersama mereka, saya menyadari bahwa kami telah memenangkan segalanya, secara harfiah segalanya, bersama generasi pemain ini.”

Tim nasional Spanyol hanya kebobolan satu gol sepanjang turnamen Piala Dunia, namun mereka kesulitan dalam menyerang saat menghadapi tim nasional Argentina yang menunjukkan pertahanan yang sangat kokoh, dan Spanyol tidak mampu mencetak gol selama 115 menit pertama pertandingan.

Argentina juga bermain dengan sepuluh pemain setelah gelandang Enzo Fernández diusir pada masa tambahan waktu babak kedua, akibat menerima kartu kuning kedua.

Ketika ditanya apakah ia berencana untuk tetap melatih timnas Spanyol hingga Piala Dunia 2030, De la Fuente menegaskan bahwa ia tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan apa pun mengenai masa depannya.

“Kami berada di posisi yang kami inginkan, dan kami beruntung memiliki para pemain ini. Kami tidak terburu-buru, dan harus menikmati momen ini. Mungkin kami akan memikirkan pertandingan-pertandingan bulan September mendatang, tetapi apa yang telah kami raih ini bersejarah, jadi kami harus menghadapi segala sesuatunya satu pertandingan demi satu,” ujarnya.