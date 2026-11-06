De la Fuente mengejutkan Maroko, beri nasihat kepada bintang Barcelona usai dicoret

Luis de la Fuente, pelatih timnas Spanyol, tidak ingin terlalu banyak berhitung soal menit bermain para pemainnya, sebelum menjalani dua laga melawan Republik Ceko dan Inggris di UEFA Nations League.

Pada periode jeda internasional sebelumnya, De la Fuente memastikan agar tidak ada pemain yang melampaui 270 menit selama 4 pertandingan, namun kali ini situasinya berbeda.

Surat kabar Mundo Deportivo menerbitkan pernyataan De la Fuente, yang mengatakan dengan nada sarkastis, "Tidak ada pemain yang akan bermain lebih dari 180 menit kali ini. Yah, mungkin durasinya sedikit bertambah, karena pertandingan kini berlangsung lebih lama."

Pelatih Spanyol itu menjelaskan prioritasnya dengan mengatakan, "Ini adalah dua pertandingan yang menentukan, dan kami punya banyak hal untuk diperjuangkan. Ide kami adalah menurunkan para pemain terbaik di kedua laga tersebut."

Sang pelatih mengawali konferensi persnya dengan pesan belasungkawa yang menyentuh atas wafatnya Jesús de Miguel, sebelum menjelaskan bahwa dirinya selalu berusaha mengatur beban fisik para pemain internasionalnya, tanpa mengabaikan pentingnya pertandingan.

Ia berkata, "Kami selalu berusaha membagi menit bermain kepada para pemain semaksimal mungkin, namun kami sadar bahwa kami bersaing memperebutkan puncak grup, demi mencapai perempat final dalam kondisi terbaik yang mungkin."

Daftar pemain yang diumumkan sang pelatih di Stadion Metropolitano memperlihatkan sejumlah wajah baru. Yang paling menonjol adalah panggilan perdana untuk Jacobo Ramón, sementara Ander Barrenetxea kembali masuk dalam perhitungan sang pelatih.

Mengenai bek tengah itu, De la Fuente memuji perkembangannya dengan mengatakan, "Ia menjalani musim yang luar biasa, dan kami rasa inilah waktu yang tepat untuk memberinya kesempatan dan melihatnya."

Marc Roca juga bergabung dengan timnas Spanyol untuk pertama kalinya, dan sang pelatih berkata tentangnya, "Ia sudah pernah menjuarai Piala Eropa U-21, dan ia layak mendapatkan kesempatan ini berkat kemampuan dan level yang ia tampilkan."

De la Fuente juga membenarkan pemanggilan sayap Real Sociedad itu, yang menggantikan Víctor Muñoz dalam daftar, dengan mengatakan, "Ia adalah pemain yang memiliki masa depan cerah, dan cocok dengan tuntutan yang kami terapkan pada para pemain sayap. Saat ini, tiba giliran Ander."

Salah satu ciri menonjol lainnya dalam daftar tersebut adalah kehadiran 4 penjaga gawang. Sang pelatih menjelaskan, "David Raya memiliki sejumlah urusan pribadi di Inggris, dan kami tidak tahu apakah ia bisa hadir pada hari Selasa atau Rabu, namun kami juga menilai inilah waktu yang tepat untuk melihat Álvaro Fernández, yang telah kami pantau sejak beberapa waktu lalu."

Absennya Rodri karena cedera membuat Martín Zubimendi mendapat peran yang lebih besar, meskipun ia tidak mendapatkan menit bermain yang ia harapkan bersama Arsenal, namun ia tetap mendapat kepercayaan dari pelatih timnas.

Ketika ditanya mengenai pernyataan politikus Alberto Núñez Feijóo, yang membela perlunya Spanyol melepaskan penyelenggaraan Piala Dunia 2030 jika tidak menjadi tuan rumah laga final, De la Fuente tetap pada pendiriannya dengan mengatakan, "Yang saya lihat adalah bahwa laga final Piala Dunia harus digelar di Spanyol. Adapun tugas saya saat ini adalah menyiapkan tim terbaik yang mungkin, dan biarlah para pejabat terkait menangani urusan selebihnya."

De la Fuente juga memberikan komentar mengenai penghargaan pelatih terbaik dunia yang ia raih pada ajang Ballon d'Or terakhir, dengan mengatakan, "Penghargaan Ballon d'Or itu merupakan sumber kebahagiaan yang luar biasa bagi saya. Saya sudah merasa beruntung hanya karena berada di antara para nominasi."

Menutup pembicaraannya, sang pelatih menyinggung absennya Gavi, yang tersingkir dari daftar untuk kedua kalinya secara beruntun sejak Piala Dunia.

Pelatih timnas Spanyol itu masih memercayai gelandang Barcelona tersebut, namun ia menuntutnya untuk terus bekerja demi merebut kembali tempatnya di timnas Spanyol.

Ia menutup, "Gavi selalu layak menjadi pengecualian. Sangat sulit untuk bergabung dengan kelompok ini. Gavi harus terus menjadi dirinya sendiri. Ia harus terus berkembang, sebagaimana semua orang harus melakukannya."