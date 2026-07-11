De La Fuente mencetak rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya... dan Yamal mempertahankan rekor sempurna

Tim nasional Spanyol terus mencatatkan rekor baru setelah mengalahkan Belgia dengan skor 2-1, Jumat malam tadi, di babak perempat final Piala Dunia 2026, sehingga memastikan tempatnya di semifinal dan memperkuat rentetan hasil gemilangnya di bawah asuhan pelatih Luis de la Fuente.

Menurut situs Stats Foot asal Prancis, De la Fuente menjadi pelatih pertama dalam sejarah tim nasional Eropa yang tidak pernah kalah dalam 13 pertandingan pertamanya di turnamen besar (Piala Dunia dan Piala Eropa), dengan catatan 12 kemenangan dan satu hasil imbang.

Satu-satunya pengecualian terjadi pada edisi Piala Dunia kali ini, yaitu saat imbang melawan Cape Verde dalam pertandingan pembuka La Roja di babak penyisihan grup.

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Sementara itu, jaringan Opta mencatat bahwa pelatih asal Spanyol ini kini memegang rekor rentetan pertandingan tanpa kekalahan terpanjang di Piala Dunia dan Piala Eropa di antara semua pelatih.

Angka-angka impresif tersebut tidak hanya terbatas pada sang pelatih, karena bintang muda Lamine Yamal terus menunjukkan pengaruh positifnya bersama timnas “La Roja”.

Stats Foot mengungkapkan bahwa timnas Spanyol meraih kemenangan dalam semua 11 pertandingan yang dimulainya sebagai starter oleh Lamine Yamal di turnamen besar, baik di Piala Dunia maupun Piala Eropa, sehingga pemain tersebut mempertahankan rekor sempurna dengan seragam timnas negaranya di kompetisi-kompetisi tersebut.

Timnas Spanyol akan menghadapi timnas Prancis pada hari Selasa di babak semifinal.