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Luis de la Fuente, pelatih kepala timnas Spanyol, berbicara tentang laga menghadapi Inggris, Minggu besok, yang akan menentukan identitas pemuncak grup, tim yang akan menjalani laga leg kedua di kandang sendiri saat pertandingan perempat final UEFA Nations League digelar Maret mendatang.

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Surat kabar Marca memuat pernyataan pelatih Spanyol dalam konferensi pers, ketika ia berkata, "Kami tidak akan bermain untuk hasil imbang. Kami telah meraih 12 kemenangan beruntun, dan kami ingin kemenangan berikutnya menjadi yang ke-13. Kami hanya memikirkan kemenangan, dan kalian tahu betul betapa saya menyukai angka 13."

Ia melanjutkan, "Timnas Spanyol telah menciptakan era yang benar-benar istimewa. Bahkan hingga hari ini, kami adalah timnas dengan jumlah laga tanpa kekalahan terbanyak di level sepak bola dunia. Namun, kami tidak puas dengan apa yang telah kami capai. Kami memiliki obsesi abadi, yaitu menjadikan setiap laga berikutnya seolah menjadi laga terakhir bagi kami. Kami masih memiliki ruang yang sangat besar untuk berkembang."

Ia menuturkan, "Semua pemain dalam kondisi ideal untuk tampil hari ini dan berlatih besok. Satu-satunya pemain yang tidak akan hadir hari ini adalah Alejandro Grimaldo, karena mengalami gangguan akibat virus, dan ia tidak akan ikut berlatih."

Mengenai tidak dipanggilnya 5 pemain dari daftar laga esok hari, ia berkomentar, "Ini soal perhitungan olahraga. Kami memiliki 28 pemain dalam daftar, sementara hanya 23 pemain yang diizinkan untuk dipanggil. Semua orang sudah memahami hal itu sebelumnya. Kami menyikapinya sebagai sesuatu yang sepenuhnya wajar. Bagian yang paling tidak menyenangkan adalah memberitahu mereka malam ini. Namun, mereka menyikapinya secara wajar dan memahaminya dengan penuh hormat."

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Mengenai kesiapan Lamine Yamal, ia menjelaskan, "Saya tidak merasa marah. Saya katakan bahwa yang mengganggu saya adalah tidak dikatakannya kebenaran. Saya tidak suka kebohongan atau hilangnya kredibilitas dan kebenaran."

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Ia menegaskan, "Yamal dalam kondisi luar biasa. Ini adalah proses yang akan kami ulangi lagi jika memang diperlukan. Ia telah pulih dengan sempurna. Kemarin, ia dan Mikel Oyarzabal mendapat sambutan yang luar biasa. Apa yang bisa saya katakan? Saya sangat senang karena semuanya berjalan seperti ini, tetapi tidak ada hal lain."

Ia menambahkan, "Kita akan lihat apakah Yamal akan tampil sebagai starter (sambil tertawa), tetapi jika ia tampil sebagai starter, itu berarti ia siap bermain. Ia dalam kondisi yang benar-benar ideal."

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Ia menyoroti, "Yamal sangat diuntungkan karena tidak menjalani dua perjalanan, dan karena menjauh dari cuaca dingin. Ia siap bermain tanpa masalah sama sekali."

Pelatih Spanyol menegaskan, "Kami tidak bisa bermain dengan cara yang dimainkan Inggris, dan Inggris tidak bisa bermain dengan cara yang kami mainkan di Spanyol. Ini adalah salah satu laga terbaik yang bisa disaksikan di dunia."

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Mengenai motivasi para pesaing saat menghadapi Spanyol, ia berkomentar, "Mengalahkan juara dunia adalah cara terbaik untuk menegaskan gagasan bahwa Anda mampu menjadi tim besar. Semua pesaing kini menjalani laga melawan kami dengan motivasi yang lebih besar, serta dengan semangat, dorongan, dan agresivitas yang lebih besar."

Ia melanjutkan, "Apakah Inggris dianggap lawan tersulit? Selisih antara Prancis, Inggris, dan Portugal sangatlah tipis. Timnas mana pun di antara mereka mampu mengalahkan Anda. Tidak ada selisih antara timnas-timnas yang memuncaki peringkat FIFA."

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Terkait pelatih Thomas Tuchel dan peringatan tentang penerapan protokol antirasisme, ia menjelaskan, "Anda bisa memberitahu Tuchel bahwa tidak ada rasisme di Spanyol. Kami bukan rasis, persis seperti halnya di Inggris."

Ia menyoroti, "Inggris tidak memenangi satu gelar internasional pun selama 60 tahun? Kita tidak boleh mencampuradukkan antara nilai dan harga. Para pemain Spanyol sangat murah. Mereka adalah pemain terbaik di dunia, namun Anda membayar mereka separuh dari apa yang Anda bayarkan untuk mendatangkan pemain lain di Inggris. Setiap pihak bertindak sesuai dengan dunia dan pasarnya, dan setiap orang bebas melakukan apa yang ia inginkan. Ketika Anda memiliki pemain-pemain hebat namun tidak memenangi gelar, Anda mulai meragukan apakah Anda berada di jalur yang benar."

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Ia menambahkan, "Fermin Lopez masih belum mampu mencetak gol bersama Spanyol? Saya berharap ia berhasil melakukannya, tetapi ada pemain lain yang juga belum mencetak gol. Ia adalah pemain yang luar biasa. Ia memberi Anda banyak solusi dalam permainan, kemampuan untuk mencapai kotak penalti, dan kedalaman serangan."