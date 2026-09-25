Luis de la Fuente, pelatih kepala timnas Spanyol, menutup pintu bagi segala pembicaraan tentang kelengahan atau rasa puas diri di kalangan para juara dunia, seraya menegaskan dengan lugas menjelang laga yang dinanti melawan Inggris di Stadion Wembley bahwa timnya haus untuk menorehkan lebih banyak sejarah.

Pernyataan yang tegas ini muncul di saat timnas Spanyol tengah menikmati euforia yang belum pernah terjadi sebelumnya setelah menyatukan gelar Piala Eropa dan Piala Dunia, di tengah derasnya pujian yang oleh banyak pihak dipandang bisa menjadi pedang bermata dua dan mendorong tim ke arah kepercayaan diri yang berlebihan. Kekhawatiran itulah yang menurut De la Fuente akan menemukan penawar ideal dalam laga melawan Inggris.

Pesan tegas: yang terbaik belum datang

Pelatih asal Spanyol itu tidak menyisakan ruang keraguan ketika ditanya tentang bahaya rasa puas diri, dan ia menjawab dengan lugas: "Kami tentu tidak akan bersantai, kami tidak puas, kami sangat bersemangat dan ingin terus menorehkan sejarah. Inggris menempati peringkat ketiga dalam klasemen, dan segalanya mungkin terjadi, tetapi itu tidak akan terjadi karena kelalaian. Saya menjamin itu. Yang terbaik belum datang."

Putra daerah La Rioja itu menekankan bahwa semangat para pemainnya masih di puncak, seraya berkata: "Kami masih punya ruang untuk berkembang, tidak ada ruang untuk kelengahan, kami punya target-target baru, kami ingin terus berkembang."









Pujian untuk lawan dan pembelaan dini

Salah satu argumen utama De la Fuente untuk menunjukkan bahwa ia tidak takut timnya kekurangan ambisi adalah kekuatan lawan itu sendiri, di mana ia berkata: "Inggris adalah tim hebat, mereka mencapai semifinal Piala Dunia dan dua kali final Piala Eropa, kami akan berusaha sekuat tenaga dalam laga penting ini melawan lawan yang sangat tangguh."

Pelatih itu menegaskan bahwa jika kekalahan terjadi di Wembley, penyebabnya bukanlah kurangnya motivasi: "Dalam sepak bola, sekalipun kamu yang terbaik, kamu bisa saja kalah. Kami sedang menikmati momen penuh percaya diri dan rasa aman, melawan Inggris segalanya mungkin terjadi; mereka menempati peringkat ketiga dalam klasemen FIFA, sebuah kekuatan sepak bola raksasa."









Pengakuan tentang dampak Piala Dunia

De la Fuente tidak berbasa-basi ketika ditanya tentang sistem baru yang mengharuskan bermain empat pertandingan dalam satu periode jeda, dan ia mengkritiknya secara terbuka: "Sistem baru ini tidak dapat dipahami, bermain empat pertandingan dalam sepuluh hari, ini bukanlah yang paling ideal."

Ia juga tidak menampik bahwa memenangi Piala Dunia benar-benar mengubah hidupnya, seraya menjelaskan: "Setelah memenangi Piala Eropa, apresiasi publik memang penting, tetapi Piala Dunia berada di level yang benar-benar berbeda. Kini saya lebih terkenal di setiap negara, dan itu hal yang luar biasa. Ketika orang-orang melihat kami, mereka mendatangi kami untuk berterima kasih atas apa yang telah kami persembahkan kepada mereka, hal ini membuat saya semakin bahagia."

Ia menutup pembicaraannya dengan pesan yang menenangkan tentang masa depan timnas di posisi bek kanan dan posisi-posisi lainnya: "Menatap masa depan, apa yang akan datang setelah kami membuat kami sangat percaya diri, mereka akan menjadi pemain-pemain dengan level yang sangat tinggi."











