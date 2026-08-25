Luis de la Fuente, pelatih kepala timnas Spanyol, berbicara tentang Lamine Yamal, bintang Barcelona yang tengah menuai kritik pada periode ini, sekaligus memuji peran para pemain dalam meraih pencapaian menjuarai Piala Dunia terakhir.

Sejak mengemban tanggung jawab pada 2022, De la Fuente berhasil membangun tim yang para pemainnya menyadari pentingnya bersaing dengan semangat satu tim, serta menerima peran mereka di setiap saat.

De la Fuente menjelaskan dalam program "Radio Estadio Noche": "Yang terpenting adalah bahwa generasi muda, terutama di abad ini, tak diragukan lagi telah menyaksikan periode paling cemerlang sepakbola Spanyol di tingkat timnas."

Ia melanjutkan: "Kami ingin menciptakan budaya dan mentalitas untuk menang, dan saya rasa kami berada di jalur yang benar, dan ini adalah hal yang sangat penting untuk menghadapi semua tanggung jawab yang menanti kami saat ini."

Sang pelatih menegaskan pentingnya Spanyol untuk fokus pada masa depan: "Kami fokus pada jangka pendek di turnamen ini. Kami memikirkan Inggris, dan pertandingan-pertandingan yang harus kami menangkan untuk lolos ke babak semifinal UEFA Nations League, karena kami sangat bersemangat untuk kembali bersaing memperebutkan gelar lainnya."

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Posisi Lamine Yamal

Ia menambahkan: "Semua pemain di sini luar biasa; seluruh 26 pemain merupakan pemain terbaik dunia di posisi mereka, tetapi di sini mereka mengetahui dan menerima, tanpa perselisihan apa pun, kapan mereka harus menjalankan peran tertentu, secara alami dan spontan. Mereka juga menyadari peran Lamine dan perhatian media yang ia dapatkan."

Lamine Yamal merupakan salah satu pemain paling menonjol di timnas ini, di mana ia telah menjadi, meski usianya masih muda (hanya 19 tahun), salah satu pemain terpenting tim.

Meski Barcelona meraih kemenangan besar atas Elche (5-0), Lamine Yamal mencuri perhatian dengan cara yang berbeda, setelah menjalani malam yang sulit di tingkat pribadi, baik karena penampilannya di dalam lapangan maupun reaksi emosionalnya usai digantikan, dalam sebuah momen yang memicu perdebatan luas di dalam klub Catalan tersebut dan di media sosial.

De la Fuente berkata: "Lamine memiliki kematangan sepakbola yang besar, ia menghadapi segala sesuatu dengan tenang, begitu pula rekan-rekannya. Mereka menyadari bahwa setiap individu memiliki peran untuk dijalankan di saat mana pun. Ini adalah salah satu kekuatan kami."

Namun kata-kata Luis de la Fuente yang paling menarik adalah ketika ia berbicara tentang masa depan penyerang Barcelona itu: "Lamine berusia 19 tahun. Masih ada jalan panjang di hadapannya sebelum ia mencapai puncak penampilannya karena ia masih terus berkembang di segala aspek, baik secara profesional maupun personal, dan kami belum melihat seluruh potensi Lamine."

Meski demikian, sang pelatih lebih memilih untuk tidak berspekulasi tentang apa yang mungkin terjadi di tahun-tahun mendatang, dan ia berkomitmen membiarkan sang pemain melanjutkan perkembangannya dengan tenang: "Tetapi kami akan menanganinya langkah demi langkah; kami tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi dalam empat atau lima tahun ke depan."

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