De La Fuente membanggakan diri: Kami memiliki lini tengah terbaik di dunia

Pelatih tim nasional Spanyol, Luis de la Fuente, memuji lini tengah "Los Matadores", hanya sehari sebelum menghadapi Portugal di babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Dalam wawancara dengan surat kabar Inggris "The Guardian", ketika ditanya apakah ia yakin lini tengah tim nasional saat ini setara dengan lini tengah Spanyol di Piala Dunia 2010, De la Fuente menjawab: "Baiklah... Keduanya adalah lini tengah yang luar biasa. Menurut saya, dan saya mengatakan ini dengan segala hormat kepada semua pihak, kami memiliki lini tengah terbaik di dunia."

Dia menambahkan, seperti dilansir surat kabar “Mundo Deportivo”: “Kami memiliki dua pemain terbaik di setiap posisi. Saya bisa menyebutkannya: Rodrigo, Zubimendi, Fabián, Pedri, Olmo, Merino, Baena, Gavi, dan Fermin yang absen karena cedera.”

Dia melanjutkan: “Mungkin saya lupa menyebut salah satu dari mereka dan dia akan merasa kecewa, jadi saya harap kalian tidak melakukannya. Saya mengingat mereka semua. Memang benar bahwa tim tahun 2010 juga memiliki lini tengah yang luar biasa. Sepak bola terus berubah, tetapi saya menilai kami berada di level yang sangat dekat.”

Ketika ditanya tentang momen paling berkesan di Piala Dunia, De la Fuente menjelaskan: “Mengingat arti kemenangan ini bagi Spanyol, pasti gol Andres Iniesta (melawan Belanda di final 2010). Mungkin ini bukan jawaban yang orisinal, tapi itulah gambaran yang kita miliki tentang Piala Dunia.”

Mengenai Lamine Yamal dan pertemuannya dengan Nuno Mendes, bek Portugal yang digambarkan pemain Barcelona itu sebagai “mimpi buruk” karena sering mengalahkannya dalam duel satu lawan satu, De la Fuente menyoroti: “Lamine adalah pemain yang kompetitif dan akan berusaha keras untuk membalas kekalahannya di pertandingan Liga Bangsa-Bangsa.”

Dia menambahkan: “Namun, sudah lama sekali sejak saat itu, dan Lamine telah berkembang secara signifikan. Dia bukan lagi pemain seperti setahun yang lalu; dia adalah pemain yang berbeda, lebih matang, lebih percaya diri, dan lebih baik dalam membaca permainan.”