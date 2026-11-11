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Luis de la Fuente, pelatih timnas Spanyol, terlibat dalam konfrontasi langsung dengan kritik dan sindiran yang menerpa Lamine Yamal, setelah sebagian pihak meragukan keinginan bintang Barcelona itu untuk bergabung dengan kamp "La Roja" sebagai persiapan menghadapi laga melawan Republik Ceko di UEFA Nations League pada Kamis besok, atau membicarakan perlakuan khusus yang diterimanya dibandingkan dengan para pemain lainnya.

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De la Fuente tampak jelas marah dalam konferensi pers pada hari Rabu ini ketika mendapat pertanyaan tentang mereka yang menganggap bahwa Yamal "mangkir" dari timnas. Ia menjawab, "Berbicara dari sudut pandang ketidaktahuan adalah hal yang paling menyedihkan dan memilukan dalam hidup."

Pelatih Spanyol itu menjelaskan bahwa absennya Yamal bukanlah keputusan sang pemain untuk menjauh dari timnas, melainkan disebabkan oleh masalah fisik. Ia berkata, "Lamine mengalami cedera dan merasa tidak nyaman pada lututnya. Ia pergi untuk menjalani perawatan biasa, lalu mereka menemukan adanya cairan di lutut dan peradangan. Hal itu mengharuskannya untuk beristirahat."

Ia menambahkan, seperti yang disorot oleh surat kabar "AS", "Tim medis kami, dengan koordinasi bersama tim medisnya, dan saya, memutuskan bahwa yang terbaik adalah ia tetap tinggal di rumahnya dan berlatih bersama klubnya, lalu bergabung dengan kami pada hari Jumat. Apakah sudah jelas?"

"Tidak memiliki keistimewaan apa pun"

De la Fuente tidak berhenti sampai di situ. Ia secara terang-terangan menghadapi perbincangan yang menganggap bahwa Yamal mendapat keistimewaan khusus di dalam timnas, menegaskan bahwa sang pemain diperlakukan sama seperti seluruh rekan-rekannya.

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Ia berkata, "Saya ada di sini untuk menjelaskannya di dalam ruang ganti. Inilah yang saya maksud dengan para tukang berkelit. Saya ada di sini untuk menjelaskan persoalan ini. Ia tidak memiliki keistimewaan apa pun."

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Ia melanjutkan, "Kami akan melakukan hal yang sama dengan pemain lain mana pun. Hal ini tidak mengganggu saya. Kami merindukan semua pemain yang tidak bersama kami. Inilah sepak bola, dan inilah cedera."

Pelatih Spanyol itu juga menegaskan bahwa kondisi Yamal dan rekannya, Mikel Oyarzabal, berjalan ke arah yang benar. Ia berkata, "Saya berbicara dengan Lamine Yamal dan Oyarzabal, dan perkembangannya bagus. Ia menjalani serangkaian latihan dan kami yakin ia akan bersama kami pada hari Jumat."

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De la Fuente: "Saya tidak tahan dengan kebohongan dan rekayasa"

Pelatih Spanyol itu kembali mengungkapkan kemarahannya terhadap berita dan sindiran yang mengarah pada Yamal, menegaskan bahwa yang paling mengganggunya adalah beredarnya informasi yang ia sebut tidak akurat.

Ia berkata, "Ada hal-hal yang sampai kepada saya, dan yang paling menyakitkan saya adalah kebohongan, tidak adanya keakuratan dan kredibilitas, serta rekayasa. Menghadapi hal itu, saya berusaha mengungkap kebenaran."

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Ia menambahkan, "Karena itulah terkadang saya mengatakan lebih banyak hal daripada seharusnya. Inilah cara saya mengungkap kenyataan, melalui data. Saya tidak tahan dengan orang-orang yang berusaha memperdaya dan membohongi Anda."

Bagaimana dengan absennya Rodri?

De la Fuente juga menyinggung pengaruh absennya Rodri terhadap gaya permainan timnas Spanyol, menilai bahwa setiap pemain memiliki karakteristik yang tidak bisa sepenuhnya digantikan.

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Ia berkata, "Semua orang memiliki karakteristik yang serupa, tetapi setiap detail tidak bisa digantikan. Bagi saya, pemain terbaik di dunia di posisi ini adalah Rodri, dan Zubimendi yang kedua."

Ia menambahkan, "Zubimendi sangat berguna bagi kami, dan ia memberikan apa yang dibutuhkan tim, meski dengan cara yang berbeda."

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43 pertandingan tanpa kalah, dan target yang ke-44

Pelatih Spanyol itu berbicara tentang rangkaian hasil timnas saat ini, yang telah mencapai 43 pertandingan beruntun tanpa kekalahan, menegaskan bahwa tim tidak ingin puas dengan apa yang telah diraih, dan menargetkan kemenangan atas Republik Ceko besok.

Ia berkata, "Kita harus mencari semua sumber motivasi. Kami sudah memiliki dorongan yang besar, dan kami ingin memastikan persaingan untuk posisi pertama dengan Inggris."

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Ia menambahkan, "Saya tadi berbicara tentang ambisi kelompok ini. Kami ingin terus meraih pencapaian. Tidak ada yang mengira kami akan mencapai 35 pertandingan, tetapi setelah mencapai 43, kami ingin mencapai 44."

Sikap samar soal penjagaan gawang

De la Fuente menolak mengungkapkan identitas kiper yang akan memulai pertandingan, dengan berkata secara menyindir, "Jika saya katakan ya atau saya katakan tidak kepada Anda, maka saya sudah membeberkannya. Saya akan kreatif."

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Lalu ia menambahkan, "Siapa pun yang kami turunkan, akan tampil dengan baik. Saya dulu tidak mengenal Vallés, tetapi ia cocok dengan filosofi kami. Dalam dua hari ia menjadi bagian dari kami. Hal ini membuat saya sangat senang. Dan Álvaro, dengan pemahamannya akan situasi, juga telah menjadi bagian dari kami."

De la Fuente secara khusus memuji Unai Simón, yang ia sebut sebagai "kiper terbaik di dunia", di samping pujiannya terhadap kepribadian dan perkembangannya sejak ia mengenalnya ketika sang kiper berusia enam belas atau tujuh belas tahun.

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Spanyol tidak memikirkan Inggris

De la Fuente menegaskan bahwa pertandingan melawan Inggris mendatang tidak memengaruhi fokus timnas menjelang laga melawan Republik Ceko. Ia berkata, "Tidak, karena kami ingin menang besok. Tidak ada selain pertandingan ini."

Ia menambahkan, "Ini sangat penting, karena kami tidak tahu hasil yang akan diraih Inggris dalam pertandingan mereka besok. Kami harus tampil untuk meraih kemenangan."

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Ia mengungkapkan bahwa Aymeric Laporte tidak akan berlatih karena kondisi infeksi virus, menambahkan bahwa tim pelatih belum mengetahui sejauh mana kesiapannya untuk pertandingan.

"Pelatih Ceko adalah guru saya"

Pelatih Spanyol itu memperingatkan sulitnya menghadapi Republik Ceko, menegaskan bahwa pertandingan sebelumnya antara kedua tim di Spanyol tidaklah mudah.

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Ia berkata, "Pertandingan yang kami mainkan di Spanyol sulit untuk ditentukan. Mereka memiliki tim yang bagus, dan mereka telah membuktikannya di hadapan kami. Di sini besok, di depan pendukung mereka, pertandingan akan sangat sulit."

Ia juga memuji Santi Denia, pelatih timnas Ceko, dengan berkata, "Ia adalah sahabat saya, dan saya berbicara dengannya pagi ini. Saya mengenalnya dengan baik dan belajar banyak darinya. Ia mengajari saya bagaimana menjadi pelatih timnas. Ia akan melakukan pekerjaan yang hebat."

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Siapa yang mewarisi nomor punggung 10?

Terkait masa depan nomor punggung 10 yang dikenakan Dani Olmo, De la Fuente mengatakan bahwa ia berbicara dengan sang pemain pekan lalu, dan kondisinya mulai membaik.

Ia menjelaskan, "Nomor-nomor itu dipilih oleh para pemain berdasarkan senioritas. Hal itu tidak menjadi perhatian saya, dan saya tidak punya obsesi apa pun soal itu. Saya tidak tahu siapa yang akan memilih nomor tersebut."