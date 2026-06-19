De La Fuente: Kritik terhadap Rodri itu penghinaan... dan kalian tidak berani melakukannya kepada orang lain!

Pelatih Spanyol, Luis de La Fuente, membela kapten timnya, Rodri, dari kritik yang ia sebut sebagai “menghina”, menyusul hasil imbang yang mengejutkan melawan Cape Verde, sekaligus menegaskan bahwa timnya akan tampil lebih baik dalam pertandingan kedua mereka di Piala Dunia melawan Arab Saudi.

Timnas Spanyol, juara Eropa, terpaksa puas dengan hasil imbang tanpa gol melawan timnas Cape Verde yang baru pertama kali berpartisipasi di Piala Dunia, sehingga semua tim di Grup H kini memiliki poin yang sama, masing-masing satu poin, menjelang pertandingan hari Minggu.

Media Spanyol mempertanyakan pilihan susunan pemain dan pergantian pemain yang dilakukan De la Fuente, setelah ia menurunkan Gavi dan Ferran Torres sebagai sayap, serta terlambat melakukan pergantian pertama hingga menit ke-71 meskipun sedang berusaha mencetak gol kemenangan, Media tersebut juga mengkritik penampilan para pemain kunci, terutama bintang Manchester City dan pemenang Ballon d’Or, Rodri, dengan anggapan bahwa ia memperlambat ritme permainan tim.

De la Fuente mengatakan, dalam wawancara dengan stasiun radio Spanyol “Cadena Cope”: “Menurut saya, sangat menghina jika orang-orang mengatakan hal itu tentang pemain terbaik di dunia. Apakah orang-orang akan mengatakan hal ini tentang pemain lain yang dianggap sebagai yang terbaik di dunia? Saya rasa mereka tidak akan berani melakukannya.”

De La Fuente menambahkan: “Namun, karena dia orang Spanyol, kita mengatakan hal-hal tentang pemain kita yang tidak kita katakan kepada pemain lain… Rodri adalah pemain terbaik di dunia. Bahkan jika dia hanya dalam kondisi 50%, dia tetap lebih baik daripada kebanyakan gelandang lain di dunia. Dia memberi kami kejelasan, visi, dan keseimbangan; Rodri adalah sumber inspirasi bagi kami.”

Sebelum pertandingan, De La Fuente menegaskan bahwa Lamine Yamal berada dalam “kondisi prima”, namun ia menunggu hingga menit ke-71 untuk memasukkannya ke lapangan, dan bintang Barcelona itu langsung memberikan dampak begitu masuk.

Keraguan juga muncul terkait kesiapan fisik Nico Williams, Victor Muñoz—yang baru saja menandatangani kontrak dengan Liverpool pada hari Kamis—dan Mikel Merino, namun De La Fuente menegaskan bahwa para pemain tersebut akan kembali ke performa terbaiknya pada waktunya.

De la Fuente melanjutkan: “Tidak perlu khawatir, mereka akan siap saat kami membutuhkannya. Pada hari Minggu, mereka akan mendapat menit bermain lebih banyak, dan pada pertandingan ketiga melawan Uruguay, mereka akan tampil jauh lebih baik.”

De la Fuente melanjutkan: “Pada Euro terakhir (yang dimenangkan Spanyol pada 2024), Dani Olmo bergabung dalam kondisi cedera; dia sebenarnya bisa saja tinggal di rumah, tetapi kami memutuskan untuk mengambil risiko dengannya. Olmo datang, pulih, dan menjadi pencetak gol terbanyak turnamen itu; tidak ada yang mengingatnya sekarang, tetapi saya mengingatnya.”

Yamal memasuki turnamen ini dalam perlombaan melawan waktu untuk pulih dari cedera otot yang dialaminya bersama Barcelona pada April lalu, dan De La Fuente belum memastikan apakah ia akan menjadi starter melawan Arab Saudi atau kembali masuk sebagai pemain pengganti.

De la Fuente menyimpulkan: “Kami akan mengevaluasi situasinya. Pertandingan ditentukan pada babak kedua; tidak banyak pertandingan yang dimenangkan pada 45 menit pertama. Kami akan menilai apakah lebih baik baginya untuk menjadi starter, atau memanfaatkan kelelahan lawan pada menit-menit akhir saat Lamine menjadi penentu. Semuanya akan bergantung pada jalannya pertandingan.”