De La Fuente: Kami tidak akan menerapkan strategi yang gagal untuk menghentikan Messi... dan inilah sikap Yamal menjelang final

Luis de la Fuente, pelatih Spanyol, mengungkapkan kekagumannya yang besar terhadap tim nasional Argentina menjelang pertandingan final Piala Dunia yang dinanti-nantikan, sambil menegaskan bahwa timnya bertekad berjuang untuk merebut gelar juara dunia dan menikmati momen bersejarah ini melawan lawan tangguh yang mencatatkan performa luar biasa belakangan ini.

Pernyataan De la Fuente tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang diadakan di Javits Center, Manhattan, tempat yang dipilih oleh Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) untuk menggelar konferensi pers khusus bagi para pelatih tim nasional yang lolos ke final Piala Dunia.

Mengenai apakah meraih kemenangan adalah satu-satunya hal yang dapat diterima dalam pertandingan tersebut, De la Fuente mengatakan: “Mencapai final Piala Dunia sudah merupakan suatu kebanggaan tersendiri, dan saya akan senang bisa mencapai final setiap tahun, meskipun kami kalah. Kami ingin berjuang untuk merebut gelar juara, dan kami akan menikmati momen ini, karena Argentina adalah lawan yang tangguh dan memiliki perjalanan yang luar biasa serta mengagumkan.”

Mengenai gaya permainan Argentina yang kuat dan agresif, pelatih asal Spanyol itu menyatakan: “Pertandingan ini akan menjadi pertunjukan sepak bola yang luar biasa, karena kami berhadapan dengan dua tim yang sangat hebat dan memiliki banyak kesamaan. Masing-masing tim akan berusaha mengarahkan permainan ke area yang menguntungkan mereka, tetapi kedua tim akan menampilkan pertandingan di mana para pemain berbakatlah yang akan menang. Wasit ada di sana untuk mendukung pertunjukan sepak bola ini, dan kami pun akan mendukung mereka.”

Mengenai rasa gugupnya menjelang pertandingan final, De la Fuente menjelaskan: “Saya merasa gugup karena kami akan kembali ke hotel dengan helikopter, dan hal itulah yang membuat saya gugup. Selain itu, tidak ada yang lain; saya benar-benar tenang, dan yang kami inginkan hanyalah menikmati suasana ini.”

Mengenai kondisi pemain Lamine Yamal dan perbandingannya dengan bintang Argentina Lionel Messi, ia berkata: “Dia baik-baik saja, dan semua pemain telah berlatih dengan sangat baik. Kami berharap tidak ada kejutan atau hambatan yang tidak menyenangkan besok. Lamine adalah Lamine, sedangkan Messi adalah pemain yang tak tertandingi dan menjadi teladan dalam sikap serta perilakunya, terutama mengingat usianya yang masih muda dan penampilannya di Piala Dunia yang luar biasa dan menakjubkan ini.”

Mengenai rahasia kesuksesan dan keunggulannya, pelatih timnas Spanyol itu menambahkan: “Rahasia utamanya adalah kerja, kerja, dan kerja. Meskipun demikian, terkadang hal-hal tidak berjalan sesuai rencana. Ketika hal-hal tidak berjalan lancar, kita harus terus bekerja dan mengelilingi diri dengan orang-orang serta asisten yang baik, seperti para pemain berbakat dan staf teknis yang kompeten.”

Mengenai waktu istirahat yang lebih lama sebelum final, ia berkomentar: “Sebelum memulai perjalanan ini, saya telah menjelaskan kepada para pemain karakteristik unik Piala Dunia, dan itulah kenyataan saat ini. Kami tidak menerima keluhan atau protes dari pemain mana pun, dan segala hal yang terasa aneh bagi kami hari ini mungkin akan menjadi hal yang biasa dan wajar dalam beberapa tahun ke depan. Kita harus beradaptasi dengan kenyataan, dan begitulah adanya.”

Mengenai kekhawatiran dan tekanan psikologis yang saling berhadapan menjelang pertandingan, De la Fuente mengatakan: “Ini adalah hal yang kami alami bersama; saya dan Scaloni sepakat dalam banyak hal, dan ada kesamaan besar di antara kami dalam hal ini. Di tengah kesetaraan ini, kita harus berusaha meraih kemenangan melalui detail-detail kecil dan menerapkan gaya permainan kita; dan ketika saatnya tiba untuk berjuang di lapangan, kita akan berjuang bersama.”

Mengenai kemungkinan menerapkan penjagaan ketat terhadap Lionel Messi, De la Fuente mengungkapkan: “Saya mengenal Messi saat menjadi pelatih tim muda Sevilla. Awalnya kami menerapkan penjagaan ketat padanya, tetapi pemain yang ditugaskan untuk menjaganya mendapat kartu kuning, sehingga saya langsung menggantinya dan gawang kami kebobolan empat gol setelah itu. Besok kami tidak akan mengandalkan penjagaan ketat, tetapi kami akan sangat waspada dan berhati-hati. Saya dan Scaloni adalah dua pelatih yang bersaing dan saling menghormati satu sama lain, dan menghadapi dia merupakan kebanggaan besar bagi saya.”

Pelatih asal Spanyol itu mengutip perkataan filsuf Marcus Aurelius untuk menggambarkan semangat tim, dengan mengatakan: “Yang terpenting adalah sarang lebah, bukan seekor lebah saja, karena yang terpenting selalu adalah tim secara keseluruhan, dan ini adalah pelajaran berharga yang tidak boleh kita lupakan sama sekali.”

Menanggapi pertanyaan apakah timnas Argentina bermain dengan cara yang tidak bersih atau tidak jujur, De la Fuente mengatakan: “Saya menghormati semua pendapat, tetapi hal itu sama sekali tidak benar… Saya sangat mengagumi timnas Argentina, mereka baru saja menorehkan sejarah dan dipimpin oleh seorang teman dekat saya. Setiap tim akan menggunakan senjata sepak bola yang dimilikinya, tetapi pada akhirnya ini adalah pertandingan sepak bola.”

Dia menyimpulkan: “Yamal sudah 100% siap. Dia memang mengalami benturan keras pada pertandingan sebelumnya, tetapi dia bertahan dan menyelesaikan pertandingan dengan sempurna. Kemarin kami memberinya waktu istirahat, dan hari ini dia sudah berlatih bersama rekan-rekannya seperti biasa. Dia dalam kondisi baik-baik saja dan tidak ada masalah apa pun terkait dirinya.”