De La Fuente: Kami sangat khawatir dengan cedera Yamal... dan absennya pemain ini sangat disayangkan

Pelatih Spanyol, Luis de La Fuente, berbicara mengenai persiapan terakhir La Roja menjelang Piala Dunia 2026.

Dalam wawancara dengan surat kabar Spanyol "AS", Lavuente mengatakan: "Bagaimana kondisi pemain yang cedera, Lamine Yamal, Victor Muñoz, dan Nico González? Kami akan melangkah selangkah demi selangkah. Kondisi mereka membaik dari hari ke hari, dan perawatan serta arahan yang diberikan klub mereka kepada kami sangat sesuai dengan kenyataan. Kami terus memantau situasi dan memastikan kelanjutan dari rencana yang telah disusun. Semua pemain akan tersedia untuk pertandingan melawan Cape Verde, tetapi itu tidak berarti mereka akan bermain."

Dia menambahkan: "Ini adalah perlombaan jangka panjang, dan karena berbagai alasan, upaya para pemain harus dibagi. Ini akan menjadi Piala Dunia yang sangat berbeda dan unik. Banyak perjalanan, sedikit waktu pemulihan, sedikit istirahat, panas, perubahan ketinggian... Hal ini sendiri akan lebih melelahkan daripada pertandingan itu sendiri. Mereka harus dijaga dengan baik. Aspek fisik akan menjadi penentu di Piala Dunia ini."

Lafuente ditanya, "Apakah Anda merasa takut karena kondisi Yamal?".. Ia menjawab: "Kami sangat khawatir. Karena kami melihat bahwa cedera ini tidak akan membuatnya absen selama tiga bulan, atau dua bulan, tetapi tentu saja satu setengah bulan ini bisa saja berlanjut lebih lama."

Dia menambahkan: "Jadwal pemulihan akhir yang terpenuhi ini luar biasa dalam hal perkiraan dan kualitas pemulihannya. Kami semua... tidak terkejut, tapi sangat senang. Sangat senang karena kami melihat pemulihan ini mempercepat jadwal, dan Yamal merasa lebih baik setiap hari. Hal ini membuat kami yakin dia akan dalam kondisi prima untuk pertandingan pertama."

Dia melanjutkan: "Yamal sangat menyadari bahwa dia datang ke Euro sebagai seorang anak, dan sekarang dia adalah bintang... Dia adalah pemain yang sangat matang secara sepak bola, dan selain bakatnya, hal ini membuat kita banyak membicarakannya dan membuatnya tampil di lapangan, dengan kealamian yang luar biasa, semua kemampuannya, kualitasnya, potensinya, dan ambisinya. "Kami merayakannya, tapi saya tetap mengatakan bahwa usianya 18 tahun dan kita harus terus merawatnya, melindunginya, dan mendampinginya. Karena dia masih akan menghadapi banyak pasang surut, dan itu hal yang wajar."

Dia melanjutkan: "Kita harus selalu menjaga kaki Yamal tetap di tanah. Dia menikmati momen ini sekarang, tapi kita tidak boleh ragu sedikit pun dan harus tetap dekat dengannya. Ini adalah waktu yang tepat untuk membuktikan diri dan menunjukkan semua potensinya di lapangan. Dia sangat bersemangat, siap secara mental, dan memikirkan Piala Dunia."

Lafuente ditanya, "Ada keputusan-keputusan rumit dalam karier Anda... Dalam buku Anda, Anda mengatakan bahwa mencoret Ramos adalah hal tersulit yang pernah Anda lakukan... Bagaimana percakapan dengan Carvajal dan Morata sebelum pencoretan itu?" Dia menjawab: "Lihat, di Las Rozas kami kedatangan Alvaro Morata. Jika kalian melihat kegembiraan di ruang ganti saat kami bersamanya... Kita mengingat momen-momen yang kita alami, yang kita jalani, dan yang masih bisa kita jalani. Keduanya adalah orang-orang yang terikat secara emosional dengan kuat pada tim ini. Mereka adalah pemimpin yang hebat.. Mereka yang terbaik. Mereka meninggalkan warisan yang tak terhapuskan, serta teladan dalam kepemimpinan dan profesionalisme."

Dia menyimpulkan: "Kehilangan yang paling menyakitkan adalah yang disebabkan oleh cedera, seperti yang dialami Fermin Lopez... Dia adalah pemain sepak bola yang sedang dalam momen luar biasa, istimewa, berjalan dengan percaya diri dan mantap... Ini bisa saja menjadi Piala Dunia-nya, tapi dia terpaksa absen karena cedera... Tidak ada cedera yang sepele, tetapi semuanya sangat menyakitkan. Inilah yang menyakitkan... Kehilangan-kehilangan ini menyakitkan."