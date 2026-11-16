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Luis de la Fuente, pelatih kepala timnas Spanyol, menganalisis kekalahan La Furia Roja dari Inggris dengan skor 2-3 di penutup babak grup UEFA Nations League.

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Timnas Spanyol melakukan sejumlah besar kesalahan, dan membayar harga mahal atas gempuran serangan Inggris serta gol-gol beruntun, setelah timnas Inggris unggul tiga gol tanpa balas.

Dengan kekalahan ini, Spanyol kehilangan posisi puncak grup, meskipun sebenarnya mereka telah memastikan lolos ke babak perempat final UEFA Nations League.

Surat kabar Sport memuat pernyataan De la Fuente dalam konferensi pers, di mana ia berkata, "Kita harus tahu cara menang dan cara menerima kekalahan."

Ia menambahkan, "Selama 30 menit pertama, kami sangat kesulitan dan tidak mampu mengimbangi lawan. Inggris memaksakan dominasi mereka dan membuktikan kekuatan mereka. Kami mendapat beberapa peluang untuk mencapai gawang mereka, tetapi setelah tertinggal tiga gol tanpa balas, kami harus menghargai apa yang telah dipersembahkan tim."

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De la Fuente memuji kondisi teknis dan fisik luar biasa yang sedang dialami timnas asuhan pelatih Tuchel, yang mencapai babak semifinal pada edisi terakhir Piala Dunia.

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Ia melanjutkan, "Sulit menghadapi lawan yang sangat kuat seperti Inggris. Ketika pertandingan tidak dimulai dengan baik, situasi dan kondisi yang berlawanan menumpuk satu demi satu," sebagai isyarat atas pengakuannya terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan timnya selama pertandingan.

Selama konferensi pers, Luis de la Fuente menunjukkan kebanggaannya terhadap timnas Spanyol, meskipun kalah dan kehilangan rangkaian pertandingan tanpa kekalahan.

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Ia berkata, "Kita harus menghargai apa yang telah diraih tim ini. Menjadi juara UEFA Nations League, Piala Eropa, dan mencapai Piala Dunia, itu hal yang sangat positif. Kami tahu cara menang, tetapi kami juga tahu cara menerima kekalahan."

Ia menambahkan, "Kami menghadapi lawan yang pernah kami temui pada kesempatan-kesempatan lain. Dan ketika mereka hanya bermain dengan sepuluh pemain, kami mengira kami akan bisa membalikkan keadaan. Saya senang dengan keinginan dan semangat yang ditunjukkan tim. Yang terbaik masih akan datang."

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Ia melanjutkan, "Saya tak punya apa-apa selain kata-kata terima kasih dan penghargaan untuk tim ini. Kami sudah lupa rasanya kalah, tetapi terkadang baik juga jika momen-momen seperti ini membuatmu menyadari nilai dari apa yang telah kamu raih."

Mengenai pernyataan Tuchel yang disampaikan sebelum laga, De la Fuente berkata, "Saya telah berbicara dengan Tuchel tentang apa yang ia katakan di konferensi pers sebelum pertandingan, dan ia menjelaskan maksudnya kepada saya."

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Ia menegaskan, "Ketika kita tidak terbiasa dengan kekalahan, datang saat di mana kamu merasa sangat frustrasi, tetapi kamu menoleh ke belakang dan melihat apa yang telah kamu sampaikan kepada para pemain, dan bahwa kamu telah menghabiskan bertahun-tahun tanpa kalah. Saya bangga dengan perjalanan yang telah kami tempuh. Dan apa yang akan terjadi sekarang? Tidak ada apa-apa, kami akan tiba pada Maret mendatang dengan semangat yang diperbarui dan antusiasme yang baru."

Pedri kartu truf, Lamine elemen penentu

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Terkait cedera dan para pemain yang meninggalkan pertandingan karena mengalami masalah fisik, De la Fuente membenarkan informasi yang beredar selama jeda antarbabak.

Sang direktur teknik berkata, "Pubill mengalami masalah pada pergelangan kaki, Cubarsí merasakan gangguan otot, begitu pula Zubimendi."

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Ia menambahkan, "Sangat disayangkan kami tidak mampu meraih hasil imbang untuk mempertahankan rangkaian pertandingan tanpa kekalahan, tetapi yang terbaik masih akan datang."

Ia juga berbicara tentang absennya Pedri dari susunan pemain inti, dengan mengatakan, "Saya telah melihat Fabián Ruiz, dan saya tidak menganggapnya sebagai pemain yang buruk juga. Dan karena saya harus mengambil keputusan, meskipun Pedri salah satu pemain terbaik di posisinya, Fabián bisa memberi kami hal-hal lain."

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Dengan demikian, Luis de la Fuente menjelaskan bahwa dikeluarkannya Pedri dari susunan pemain inti merupakan keputusan teknis, sekaligus memuji kemampuan pemain Paris Saint-Germain itu.

Adapun mengenai Lamine Yamal, pelatih Luis de la Fuente tidak meragukan sedikit pun kemampuannya.

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Ia berkata, "Kehadiran Lamine bersama kami adalah kemewahan besar. Begitu pula memiliki para pemain hebat ini yang mampu membaca jalannya pertandingan dan memahami situasi-situasi tertentu selama laga. Tidak ada keistimewaan bagi pemain mana pun di atas pemain lainnya."