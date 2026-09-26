Luis de la Fuente, pelatih kepala timnas Spanyol, mengungkapkan kegembiraannya atas kemenangan menegangkan 3-2 atas Inggris pada Sabtu malam di Stadion Wembley, dalam laga pembuka perjalanan "La Roja" di UEFA Nations League, seraya memuji mentalitas para pemainnya dan kemampuan mereka untuk terus berjuang hingga akhir.

De la Fuente mengatakan dalam wawancara televisi singkat seusai pertandingan: "Kami sangat senang dengan hasil dan penampilan, serta karena kami menunjukkan kepada dunia bahwa kami memiliki ambisi besar dan keinginan kuat untuk menang. Memang benar kami melewati momen-momen sulit, tapi ini Inggris."

Spanyol memulai pertandingan dengan kuat, setelah Lamine Yamal unggul lebih awal, sebelum Inggris membalikkan keadaan menjadi keunggulan mereka lewat dua gol dari Anthony Gordon dan Harry Kane. Namun timnas Spanyol kembali bangkit di babak kedua dan mencetak dua gol melalui Alex Baena dan Mikel Oyarzabal, sehingga memastikan kemenangan 3-2.

Pelatih Spanyol itu berbicara tentang jalannya pertandingan, menjelaskan: "Kami berbicara di antara dua babak. Kami mengendalikan pertandingan, dan kami mendapatkan 3 peluang jelas. Kami terus menunjukkan bahwa tim ini tidak pernah menyerah, dan bahwa kami tidak berniat berhenti untuk menang."

De la Fuente memuji kedalaman skuad timnas Spanyol serta pilihan yang tersedia baginya untuk melakukan pergantian selama pertandingan, dengan mengatakan: "Saya beruntung memiliki para pemain ini. Siapa pun bisa turun ke lapangan dan siap. Ini soal mencoba melakukan pergantian, dan mereka memiliki bakat yang luar biasa."