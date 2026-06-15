De La Fuente: Bola sepertinya tidak mau masuk ke gawang Cape Verde

Pelatih tim nasional Spanyol, Luis de la Fuente, mengungkapkan kekecewaannya atas hasil imbang tanpa gol yang tak terduga melawan Cape Verde, Senin malam ini, dalam pertandingan pertama mereka di Piala Dunia 2026.

De la Fuente mengatakan dalam pernyataan kepada media setelah pertandingan: "Inilah sepak bola, yang mengajarkan bahwa tidak ada lawan yang mudah. Kami harus terus mengasah gaya permainan kami, meningkatkan penyelesaian serangan, dan menjadi lebih efektif di depan gawang."

Dia menambahkan seperti dilansir surat kabar "Mundo Deportivo": "Kami tahu seharusnya kami memenangkan pertandingan hari ini mengingat peluang yang kami dapatkan. Inilah jenis pertandingan yang memungkinkan Anda menciptakan banyak peluang, tetapi kami kurang memiliki ketajaman yang diperlukan."

Dia melanjutkan: "Mereka adalah tim yang sangat terorganisir, dengan kekuatan fisik yang luar biasa. Sejak menit pertama, kami melihat mereka bermain sangat bertahan, di mana kesepuluh pemain mereka praktis berbaris di depan kotak penalti. Sangat sulit menciptakan ruang seperti itu."

Dia menambahkan: "Terkadang, kami kurang memiliki umpan-umpan akurat untuk mengacaukan lawan. Ketika bola tidak mau masuk, ya memang tidak mau masuk."

Dia melanjutkan: "Ada tembakan dan peluang, serta keinginan untuk segera menyelesaikan pertandingan. Kami harus terus seperti ini; kami tahu bahwa pertandingan ini akan sangat sulit, dan ini adalah pertandingan yang sulit untuk dimenangkan. Kami kekurangan sentuhan teknis itu, dan kualitas sentuhan akhir yang dimiliki para pemain ini."

Mengenai penampilan Niko Williams dan Lamine Yamal di babak kedua, ia menjelaskan: "Tujuannya adalah memberi mereka waktu yang cukup untuk bermain secara bertahap agar mereka bisa berkembang. Fokus sekarang tertuju pada pertandingan melawan Arab Saudi. Kita semua harus terus meningkatkan dan mengembangkan diri. Kami yakin keduanya tampil baik, dan kami yakin waktunya sudah tepat."