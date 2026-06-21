De Jong menyerang para pengkritiknya: Banyak orang yang tidak mengerti apa-apa tentang sepak bola

Frenkie de Jong, gelandang tim nasional Belanda dan Barcelona, menegaskan bahwa banyak orang yang membicarakan sepak bola tanpa benar-benar memahami mekanismenya, sambil menyoroti bahwa kritik yang ditujukan kepadanya berlebihan dan terkadang hanya bertujuan untuk mencari ketenaran.

Pernyataan ini muncul setelah sang pemain tampil sebagai starter dalam kemenangan telak timnas negaranya atas Swedia dengan skor 5-1 di Stadion NRG, Heuston, dalam laga Grup 6, padahal sebelumnya sempat muncul keraguan mengenai kemampuannya untuk tampil dalam pertandingan tersebut.

De Jong tidak ragu untuk menyampaikan pesan yang tegas dan langsung kepada para pengkritiknya setelah pertandingan usai dalam pernyataannya kepada jaringan “SBS6”, di mana ia mengatakan: “Saya merasa banyak orang tidak memahami apa-apa tentang sepak bola. Mereka menontonnya tetapi tidak memahaminya, jika boleh saya katakan. Ini bukan hal yang buruk karena memungkinkan semua orang membicarakan topik ini, tetapi inilah kenyataannya.”

Bintang Barcelona itu melanjutkan pembelaannya terhadap gaya permainannya, dengan mengatakan: “Saya mendengar orang-orang mengatakan bahwa saya tidak mengirim umpan-umpan panjang ke dalam, tetapi itu tidak benar. Mereka hanya tidak memperhatikan pertandingan. Hal ini bergantung pada sifat pertandingan dan juga pada waktu yang tepat. Kamu bisa mengirim umpan panjang ke area dalam, tapi pada akhirnya bola itu akan selalu sampai ke kiper. Ya, saya rasa beberapa orang kesulitan memahami hal itu. Mungkin saya harus duduk bersama mereka suatu saat nanti. Hal ini juga bergantung pada momen itu sendiri, apakah ada pemain yang berlari atau tidak, dan bagaimana cara dia berlari.”

De Jong mengkritik penilaian yang terlalu berlebihan terhadap performa para pemain, menjelaskan setelah pertandingan melawan Swedia bahwa ia menerima kritik dan diskusi sebagai bagian dari sepak bola asalkan didasarkan pada kriteria objektif tanpa dilebih-lebihkan, di mana ia berkata: “Saya rasa secara umum di Belanda, kita bisa sedikit lebih menghargai para pemain. Tentu saja Anda boleh mengkritik jika melihat seorang pemain tidak tampil bagus, itu wajar dan kami tidak mempermasalahkannya. Namun, sering kali hal itu dibesar-besarkan hingga pemain tersebut langsung dicap sebagai pemain yang buruk.”

De Jong menyimpulkan: “Kami memiliki banyak pemain yang telah bermain di level tertinggi selama bertahun-tahun, atau di level yang tinggi. Mereka semua adalah pemain yang bagus. Siapa pun bisa mengalami pertandingan yang buruk, dan tidak ada masalah jika ia dikritik karena hal itu. Namun, semua orang ingin mengatakan apa yang mereka inginkan, dan saya merasa bahwa pada akhirnya mereka melakukannya demi mendapatkan ketenaran dan membangun nama untuk diri mereka sendiri.”