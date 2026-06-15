De Jong menganalisis peluang Belanda dan Spanyol untuk menjuarai Piala Dunia

Penampilan perdana Belanda melawan Jepang tidak berjalan mulus, karena mereka kehilangan peluang untuk menang di menit-menit akhir melalui tendangan sudut setelah Ronald Koeman melakukan beberapa perubahan di lini pertahanan.

Timnas Jepang berhasil meraih hasil imbang yang menegangkan melawan Belanda (2-2) pada Minggu malam lalu di Arlington, Texas, dalam pertandingan putaran pertama Grup 6 Piala Dunia 2026.

Namun, Frenkie de Jong tampil luar biasa, membuktikan dirinya sebagai pemain paling berpengaruh di lini tengah.

Setelah pertandingan, De Jong mengatakan kepada Radio Kobe: "Saya sangat bangga mewakili negara saya di Piala Dunia, dan sangat antusias menanti apa yang akan datang."

Mengenai peluang Spanyol untuk meraih gelar juara, ia yakin timnya mampu melakukannya, dengan mengatakan: "Spanyol adalah tim yang sangat kuat, dan saya yakin mereka memiliki peluang pasti untuk menang."

Frenkie juga menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak peduli dengan bagaimana orang-orang menilai timnya, karena tujuannya jelas, ia menjelaskan: "Kami tidak peduli bagaimana orang-orang menilai kami. Tujuan kami adalah memenangkan Piala Dunia, seperti semua tim lainnya. Dan kami akan berjuang keras untuk mencapainya."

Terakhir, ia tidak mengonfirmasi kepindahan Domfris ke Real Madrid, namun ia memberi isyarat: "Saya tidak tahu apakah hal itu sudah pasti (mengenai Domfris), dan saya bukan orang yang tepat untuk mengonfirmasinya."