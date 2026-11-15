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Pelatih kepala Belanda Xavi Hernandez memastikan Frenkie de Jong tidak akan tampil dalam laga UEFA Nations League mendatang melawan Jerman. Gelandang Barcelona itu mengalami masalah fisik yang memaksanya mengakhiri penampilan sebelumnya bersama tim nasional lebih awal.

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Gelandang absen dalam laga melawan Jerman di Berlin

Belanda harus menghadapi laga penting UEFA Nations League melawan Jerman tanpa De Jong. Pelatih kepala Xavi mengonfirmasi dalam konferensi pers prapertandingan di Berlin bahwa bintang Barcelona itu tidak masuk skuad untuk laga tersebut. Meski De Jong memegang peran penting dalam skema taktik Belanda, staf pelatih memilih untuk berhati-hati menjelang pertandingan Senin malam.

“Cederanya sangat ringan, tetapi dia tidak akan bisa bermain besok,” jelas Xavi kepada media saat membahas kondisi kebugaran pemain berusia 29 tahun itu. Mantan pelatih Barcelona, yang menangani tim nasional Belanda setelah Piala Dunia 2026, menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah berbicara langsung dengan sang pemain. “Dia mengatakan kepada saya bahwa dia tidak bisa bermain, jadi begitulah,” tambah Xavi, mengisyaratkan kesepakatan bersama untuk mengutamakan kebugaran jangka panjang ketimbang satu pertandingan.

Komunikasi dengan staf medis Barcelona

Absennya sang gelandang menjadi kekecewaan bagi Belanda, terutama setelah penampilan gemilangnya dalam kemenangan telak 7-0 atas Yunani baru-baru ini. De Jong memainkan peran penting dalam kemenangan meyakinkan di UEFA Nations League itu sebelum ditarik keluar saat jeda sebagai langkah pencegahan karena keluhan fisik.

Mengingat De Jong merupakan bagian penting dari proyek Hansi Flick di Barcelona, Xavi segera meyakinkan klub tersebut mengenai penanganan pemainnya. “Dokter FC Barcelona adalah salah satu sahabat terbaik saya di sepakbola; ini soal komunikasi,” ujar Xavi, merujuk secara khusus kepada kepala tim medis Barcelona, Dr. Ricard Pruna.

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Penyesuaian taktik Belanda

Xavi menegaskan bahwa masalah tersebut tidak serius. “Tidak ada masalah, Frenkie hanya mengalami sedikit keluhan; pemain lainnya tersedia,” katanya. Sementara itu, Belanda akan berupaya mengakhiri catatan buruk melawan Jerman setelah gagal menang dalam lima pertemuan terakhir. Kemenangan terakhir Belanda terjadi pada kualifikasi Euro 2020 pada September 2019, ketika mereka menang 4-2.

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Belanda saat ini memuncaki Grup 2 Liga A UEFA Nations League dengan 11 poin, sementara Jerman berada di posisi ketiga dengan delapan poin. Tuan rumah memiliki poin yang sama dengan Yunani di posisi kedua, tetapi tertinggal karena catatan pertemuan langsung yang lebih buruk.

Peluang lolos ke perempat-final dipertaruhkan dalam laga Belanda vs Jerman

Belanda dan Jerman bermain imbang 1-1 dalam pertemuan pertama mereka di Amsterdam. Felix Nmecha membuka skor untuk Jerman sebelum Cody Gakpo mencetak gol penyama kedudukan bagi Belanda pada menit-menit akhir masa tambahan waktu. Laga mendatang sangat penting karena dua tim teratas di grup akan lolos ke perempat-final.