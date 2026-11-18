Bagikan Ikuti GOAL di Google

Masa depan bintang Belgia Kevin De Bruyne di Napoli kian diselimuti keraguan. Muncul indikasi baru bahwa ia bisa saja meninggalkan tim Italia tersebut pada bursa transfer musim dingin mendatang, seiring ketertarikan sejumlah klub dari Belanda dan Belgia untuk mendapatkan jasanya. Langkah ini bisa menjadi kejutan besar mengingat status sang pemain dan sejarahnya di sepak bola Eropa.

Iklan

Jurnalis Italia spesialis transfer, Fabrizio Romano, mengungkapkan bahwa De Bruyne serius mempertimbangkan untuk meninggalkan Napoli pada Januari mendatang. Ia menegaskan bahwa nama mantan pemain Manchester City itu akan sangat ramai diperbincangkan di bursa transfer musim dingin, setelah PSV Eindhoven dan Anderlecht memulai kontak resmi dengan perwakilan sang pemain untuk memahami tuntutan finansialnya serta mengetahui sikapnya terkait kepindahan.

Melalui kanal YouTube resminya, Romano menjelaskan bahwa ketertarikan kedua klub tidak hanya berkaitan dengan aspek olahraga, tetapi juga mencakup pertimbangan pribadi dan keluarga. De Bruyne ingin lebih dekat dengan Belgia, sesuatu yang bisa ia dapatkan jika pindah ke salah satu dari kedua klub tersebut, sembari tetap bermain di level kompetitif yang tinggi.

Ia menambahkan bahwa PSV mampu memberi sang bintang Belgia kesempatan tampil di Liga Champions, di samping bersaing memperebutkan gelar domestik. Sementara itu, Anderlecht menjadi opsi lain yang memungkinkannya lebih dekat dengan kampung halaman.

PSV Bergerak, Kontak dengan Perwakilan Pemain Dimulai

Iklan Iklan

Minat PSV untuk merekrut De Bruyne bukan lagi sekadar rumor sesaat. Langkah nyata sudah dimulai dalam beberapa waktu terakhir, setelah klub Belanda itu menghubungi perwakilan sang pemain untuk menjajaki kemungkinan merampungkan transfer pada Januari.

Topik Terkait

Sejumlah laporan media Belanda dan Italia sebelumnya memang telah menyebut ketertarikan PSV terhadap jasa gelandang Belgia tersebut. Sementara itu, laporan yang mengutip Romano memastikan adanya kontak antara kedua pihak, dengan aspek finansial dan persyaratan yang dibutuhkan untuk menuntaskan transfer masih terus dikaji.

Menurut laporan media Belanda yang dikutip Football Italia, PSV telah mengajukan tawaran awal kepada Napoli senilai 2 juta euro. Namun, klub Italia itu menolak tawaran tersebut karena menginginkan kompensasi finansial yang lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa jalan menuju terwujudnya transfer masih panjang.

Iklan

Persetujuan Napoli tetap menjadi faktor penentu masa depan sang pemain, terlebih ia masih terikat kontrak dengan klub Italia tersebut dan tidak bisa pindah tanpa tercapainya kesepakatan terkait kepergiannya.

Masalah Keluarga di Balik Keinginan Meninggalkan Italia

Iklan

Alasan di balik pertimbangan meninggalkan Napoli tidak berhenti pada aspek olahraga. Faktor keluarga tampaknya juga memainkan peran penting dalam masa depan De Bruyne.

Sang bintang Belgia ingin kembali ke lingkungan yang lebih dekat dengan kampung halamannya. Hal ini membuat kepindahan ke Belanda menjadi pilihan yang tepat secara geografis, terutama karena kota Eindhoven relatif dekat dengan Belgia sehingga memungkinkannya lebih dekat dengan keluarga dan rumahnya.

Iklan

Istri De Bruyne, Michèle Lacroix, sebelumnya pernah berbicara tentang sulitnya kehidupan keluarga di Napoli. Ia menjelaskan bahwa keluarganya menghadapi keterbatasan akibat besarnya perhatian publik terhadap sang pemain, sehingga keluar bersama dan berjalan-jalan di kota bukanlah hal yang mudah.

Dalam wawancara dengan majalah Belgia "Nina", ia mengungkapkan keinginan keluarganya untuk kembali ke wilayah Limburg. Ia mengatakan bahwa mereka ingin tinggal di sana sesegera mungkin.

Iklan

Kondisi tersebut membuat ketertarikan PSV semakin berarti, mengingat klub itu bisa menjadi tujuan yang memadukan stabilitas keluarga dengan kelanjutan karier profesional di level tinggi.

Napoli Bertahan pada Sikapnya, Masa Depan De Bruyne Masih Terbuka

Iklan

Napoli mengumumkan perekrutan De Bruyne pada Juni 2025, seusai perjalanan panjangnya bersama Manchester City yang berlangsung selama sepuluh musim. Selama periode itu, ia meraih banyak gelar, yang paling menonjol adalah Liga Champions dan enam gelar Liga Primer Inggris.

Sang pemain bergabung dengan tim Italia itu dengan status bebas transfer, di tengah harapan bahwa ia akan menjadi tambahan istimewa bagi lini tengah. Namun, pengalamannya tidak berjalan seideal yang dinantikan kedua belah pihak, setelah ia mengalami cedera otot serius pada musim 2025-2026 yang membuatnya absen dari lapangan selama lebih dari empat bulan.

Iklan

Meski sudah kembali merumput, masa depannya kini menjadi bahan perbincangan, terutama karena ia terikat kontrak yang berakhir pada Juni 2027, dengan opsi yang memungkinkan Napoli memperpanjangnya satu musim lagi hingga 2028.

Menurut laporan media Italia, klub tampaknya tidak berniat mempermudah kepergiannya di pertengahan musim. Di sisi lain, PSV tetap berminat memanfaatkan situasi ini untuk meyakinkan sang pemain agar pindah ke Liga Belanda.

Iklan

Pada saat yang sama, Romano menegaskan bahwa De Bruyne masih berstatus pemain Napoli, dan klub mana pun yang ingin merekrutnya harus meyakinkannya sekaligus mencapai kesepakatan dengan manajemen klub Italia tersebut.

Dengan demikian, beberapa pekan ke depan tampak menentukan bagi masa depan sang bintang Belgia. Ia bisa saja memasuki babak baru dalam kariernya, jauh dari sorotan Italia serta dekat dengan kampung halaman dan keluarganya, jika negosiasi berhasil melewati hambatan finansial dan administratif.