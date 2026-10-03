Kevin De Bruyne mengembalikan kilaunya dengan kuat, setelah membawa timnas Belgia meraih kemenangan atas Turki dan tampil luar biasa yang diganjar penghargaan pemain terbaik dalam pertandingan, sebelum ia membuka hati untuk berbicara tentang penyebab penampilan gemilangnya dan fase sulit yang ia jalani musim lalu.

De Bruyne berbicara tentang adaptasinya dengan gaya Marc van Bommel, dalam pernyataan yang membawa isyarat jelas tentang kenyamanannya dengan pendekatan ofensif ini, tanpa menyinggung Rudi Garcia dengan namanya, seraya berkata: "Benar bahwa gaya ini lebih cocok untuk saya. Saya selalu terbiasa memainkan sepak bola ofensif dan dengan sengit, dan para pemain di sekitar saya memiliki vitalitas besar yang mendorong saya ke depan".

Kevin menambahkan dalam pernyataan yang dikutip situs "Foot Mercato" asal Prancis: "Saya juga merasakan kekuatan fisik yang lebih besar dibandingkan musim lalu, dan ini membantu saya menampilkan level yang lebih baik".

Meski menghadapi kritik yang menerpanya selama periode terakhir, kapten timnas Belgia itu menegaskan bahwa ia tidak berupaya menanggapinya, lebih memilih fokus pada levelnya dan terus mengevaluasi dirinya.









Ia berkata: "Saya merasa lelah, tetapi luar biasa rasanya bisa bermain tiga pertandingan yang bagus. Di awal jeda internasional saya mengatakan bahwa saya merasa dalam kondisi yang baik. Musim lalu terasa sulit, dan saya berharap bisa terus seperti ini".

Dan tentang kritik yang menerpanya, bintang Belgia itu menjelaskan: "Saya tidak terlalu memikirkannya. Saya mengkritik diri sendiri dengan keras, dan mengevaluasi perilaku saya dalam latihan dan pertandingan. Saya bukan lagi pemain yang sama seperti sepuluh tahun lalu, tetapi saya masih bisa memberikan kontribusi tambahan. Saya menikmati waktu saya, dan itulah yang terpenting".

Dengan penampilan ini, tampaknya De Bruyne mulai secara bertahap mengembalikan level yang biasa disaksikan para penggemar darinya, menegaskan bahwa pengalamannya masih mampu membuat perbedaan bersama timnas Belgia.







