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Genoa CFC v SSC Napoli - Serie A 2026/27Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

De Bruyne di Hadapan "Musuh Lama": Susunan Pemain Resmi Laga Napoli vs Arsenal

SSC Napoli U19 vs Arsenal U19
SSC Napoli U19
Arsenal U19
UEFA Youth League
Italia
Inggris

Duel yang dinantikan di tanah Italia

 Mikel Arteta, manajer Arsenal, mengumumkan susunan pemain timnya untuk menghadapi Napoli, di Stadion Diego Armando Maradona, malam ini, dalam laga pembuka perjalanan kedua tim di ajang Liga Champions Eropa.

Berikut susunan pemain Arsenal:

David Raya, Ben White, Hincapie, Gabriel, Konsa, Mikel Merino, Saka, Declan Rice, Odegaard, Eberechi dan Gyokeres.



Di sisi lain, Massimiliano Allegri, pelatih Napoli, mengumumkan susunan pemain berikut:

Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Rafael Marin, Olivera, Gilmour, Lobotka, De Bruyne, Hojlund, Politano dan Alisson Santos.

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