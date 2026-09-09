De Bruyne di Hadapan "Musuh Lama": Susunan Pemain Resmi Laga Napoli vs Arsenal

Mikel Arteta, manajer Arsenal, mengumumkan susunan pemain timnya untuk menghadapi Napoli, di Stadion Diego Armando Maradona, malam ini, dalam laga pembuka perjalanan kedua tim di ajang Liga Champions Eropa.

Berikut susunan pemain Arsenal:

David Raya, Ben White, Hincapie, Gabriel, Konsa, Mikel Merino, Saka, Declan Rice, Odegaard, Eberechi dan Gyokeres.









Di sisi lain, Massimiliano Allegri, pelatih Napoli, mengumumkan susunan pemain berikut:

Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Rafael Marin, Olivera, Gilmour, Lobotka, De Bruyne, Hojlund, Politano dan Alisson Santos.