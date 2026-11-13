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Ronald de Boer menyampaikan pandangan tegas tentang Wout Weghorst di Radio 538. Menurut mantan pemain timnas itu, penyerang tersebut tidak seharusnya dipanggil lagi oleh pelatih timnas Xavi.

Di bawah Ronald Koeman, Weghorst biasanya masuk skuad timnas Belanda. Pengganti Koeman, Xavi, tampaknya tidak menaruh kepercayaan kepada penyerang FC Twente itu.

Pelatih asal Spanyol tersebut biasanya memilih Donyell Malen dan Brian Brobbey, meski Brobbey telah mundur karena cedera. Mexx Meerdink dan Joshua Zirkzee juga menjadi opsi bagi sang pelatih.

Dalam acara Radio 538, De Boer diminta menanggapi anggapan bahwa Weghorst bisa menjadi pemain pengganti yang ideal pada menit-menit akhir pertandingan. Sang analis punya keraguan. "Saya tidak akan lagi berinvestasi padanya," ujarnya dengan tegas.

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"Maksud saya, saya sangat menyukai Wout. Semua yang dia lakukan luar biasa. Namun, Nations League memang menarik, tetapi tidak terlalu penting," kata De Boer, yang menilai Xavi harus lebih mengutamakan rencana jangka panjang untuk timnas Belanda.

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"Yang terutama harus Anda pikirkan adalah: apa yang saya miliki dua tahun lagi? Kualifikasi (EURO 2028, red.) akan dimulai, dan itu yang menurut saya paling penting. Dalam keadaan normal, Anda bisa menempatkan Virgil van Dijk di lini depan pada sepuluh menit terakhir jika keadaan benar-benar tidak berjalan baik. Dia lebih baik dalam menyundul bola daripada Wout."

"Denzel Dumfries tentu juga bisa ditempatkan di sana," lanjut De Boer, menyebut opsi lain. "Jadi, menurut saya, ada beberapa pilihan untuk menjadi pemain pengganti seperti itu. Karena itu, saat ini saya tidak akan memilih Wout."

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Weghorst (34) telah mencatatkan 53 penampilan bersama timnas Belanda dengan torehan 14 gol. Pemain veteran itu terakhir kali tampil di Piala Dunia, ketika Belanda tersingkir oleh Maroko pada babak 32 besar. Weghorst mencetak gol dalam adu penalti, tetapi itu tidak cukup.

Sejak kepergian Koeman, Weghorst tidak lagi masuk rencana timnas Belanda. Untuk saat ini, Xavi merasa belum perlu memanggil mantan penyerang Manchester United dan VfL Wolfsburg tersebut.