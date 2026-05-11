Davy Klaassen tanpa sengaja membocorkan informasi tentang pelatih baru Ajax

Davy Klaassen sudah mengetahui sedikit lebih banyak tentang pelatih Ajax untuk musim depan. Hal itu terungkap dari pernyataannya di acara Rondo di Ziggo Sport, di mana Klaassen menjadi tamu pada Senin malam.

Minggu lalu beredar rumor bahwa ada tidak kurang dari lima belas pemain yang masuk dalam daftar untuk hengkang dari Ajax. “Kami juga menerima laporan tersebut, namun saya tidak tahu seberapa benarnya. Jordi Cruijff memang bekerja dengan cukup tertutup, ia menjaga semuanya tetap di dalam lingkaran internal, jadi Anda harus selalu mempertanyakan kebenaran dari laporan tersebut,” kata Klaassen.

“Dia (Cruijff, red.) sudah sangat sibuk mempersiapkan musim depan. Misalnya, kami belum punya pelatih,” ungkap Klaassen. Dengan demikian, ia secara tidak langsung mengonfirmasi kepergian Óscar García dari tim utama, sesuatu yang sama sekali belum diumumkan secara resmi oleh Ajax.

Youri Mulder kemudian bertanya kepada Klaassen mengenai kedatangan Míchel, pelatih Girona saat ini dan dikabarkan sebagai favorit utama untuk melatih di Johan Cruijff ArenA tahun depan. “Katanya begitu. Tidak, saya tidak tahu apa-apa,” jawab Klaassen.

“Saya hanya tahu bahwa Daley (Blind, red.) sangat positif tentang dia. Bahkan saat dia tidak bermain, dia tetap positif tentang Míchel. Itu saya lihat sebagai hal yang sangat positif,” kata Klaassen. “Saya sering menonton dan permainan sepak bola Girona juga benar-benar terorganisir dengan baik.”

Wytse van der Goot langsung mengaitkan hal ini dengan rumor kembalinya Daley Blind ke Ajax. Mengenai hal itu, Klaassen sangat tegas. “Itu pasti akan bagus, ya.”

Menurut sang kapten, masih banyak hal yang akan terjadi di sekitar Ajax pada musim panas mendatang. “Cruijff kemungkinan besar ingin melepas banyak pemain muda. Lalu, banyak pemain baru juga harus datang. Jadi, dia akan sangat sibuk.”