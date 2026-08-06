Ada kemungkinan Mika Godts memainkan pertandingan terakhirnya untuk Ajax pada Kamis malam. Pemain Belgia itu sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan Paris Saint-Germain dan kini menunggu negosiasi antara kedua klub. Kapten Davy Klaassen paling berharap ia bertahan.

Godts terutama memainkan laga yang bagus pada babak pertama Ajax - Shelbourne (3-1). Dengan aksi-aksi penuh improvisasi, ia tampak ingin lebih menunjukkan diri daripada biasanya, yang kemungkinan berkaitan dengan minat konkret dari PSG.

Godts diganti saat melawan tim Irlandia itu seperempat jam menjelang waktu normal berakhir dan mengucapkan terima kasih secara luas kepada publik yang bertepuk tangan. Kiper Maarten Paes juga ikut bertepuk tangan, yang menunjukkan bahwa ia pun tampaknya sangat memperhitungkan kepergian rekan setimnya yang berusia 21 tahun itu.

"Tetaplah bertahan!", jawab Klaassen tanpa ragu setelah ditanya 'apa yang akan ia katakan kepada Godts setelah hari ini'. "Tentu saja. Kami ingin memiliki tim sekuat mungkin dan kami ingin Mika tetap bersama kami."

"Apa yang akan dia katakan? Dia akan tertawa, saya kira", ujar Klaassen sambil tertawa. "Itu adalah hal-hal yang harus dia putuskan sendiri. Kami sangat ingin dia tetap bersama kami, itu jelas", kata Klaassen.

Itu adalah malam yang istimewa bagi Klaassen, yang untuk ke-400 kalinya mengenakan seragam Ajax dalam pertandingan resmi. "Itu tonggak yang indah", respons Klaassen datar. "Tapi saya rasa saya tidak akan lagi menyusul Sjakie." Sjakie Swart tercatat memiliki 603 penampilan untuk Ajax.

Klaassen kritis terhadap penampilan melawan Shelbourne. "Saya pikir memang harus lebih baik. Ini tentu bukan benar-benar tolok ukur dari segi lawan, tetapi terlepas dari lawannya kami harus menampilkan sesuatu yang lebih baik", kata Mister 1-0.

Ajax jelas terlalu kuat untuk Shelbourne, tetapi tim Amsterdam itu gagal menuntaskan duel dua leg tersebut lebih cepat. Shelbourne bahkan mencetak gol dan masih akan berharap pada kejutan pekan depan di Tolka Park.