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Davy KlaassenESPN
Siep Engelen
Diterjemahkan oleh

Davy Klaassen Punya Pesan Jelas untuk Marcos Leonardo Seusai Perdebatan Soal Penalti dalam Laga Groningen Kontra Ajax

FC Groningen vs Ajax
FC Groningen
Ajax
Eredivisie
D. Klaassen
M. Leonardo

Davy Klaassen tidak menyalahkan Marcos Leonardo atas kejadian tak biasa sesaat sebelum dirinya gagal mengeksekusi penalti dalam laga FC Groningen - Ajax, seperti yang ia sampaikan seusai pertandingan kepada ESPN. Leonardo juga ingin mengambil penalti itu, tetapi kapten Ajax tersebut tidak mengizinkannya. 

Kejadian itu menghadirkan pemandangan yang tak biasa. Leonardo dan Klaassen terlibat diskusi panjang di lapangan, lalu Klaassen justru gagal mengeksekusi penalti tersebut. 

"Leo mendapatkan penalti itu dan dia ingin mengeksekusinya. Ya, kesepakatan tetaplah kesepakatan, saya yang mengambilnya," tegas kapten Ajax itu, yang berada di urutan pertama dalam daftar eksekutor penalti. 

"Kami sempat membicarakannya sebentar. Ya, dia seorang penyerang, dia ingin mencetak gol. Itu sangat wajar, tetapi pada saat itu saya harus menjalankan tanggung jawab saya." 

Klaassen pun menegaskan bahwa mereka sama sekali tidak bertengkar. "Mungkin kelihatannya kami bertengkar, tetapi sebenarnya tidak." 

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Tak lama kemudian, Klaassen sendiri tampak nyaris menyebabkan penalti lewat tekel berisiko terhadap Brynjólfur Willumsson. Namun, setelah pemeriksaan VAR yang panjang, Dennis Higler memutuskan untuk tidak memberikan penalti. 

"Menurut saya, saya meluncur melewati bagian depan tubuhnya, bukan menabraknya," kata Klaassen, yang sependapat dengan Higler. "Kami berdua melewati bola. Dia juga gagal mengenai bola. Namun, saya bukan wasit."

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