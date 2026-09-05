PSV pada Sabtu menang 3-1 atas Ajax di Johan Cruijff ArenA, tetapi tepat setelah laga usai, pembicaraan terutama tertuju pada hantaman keras yang dilancarkan Ruben van Bommel kepada Aaron Bouwman. Davy Klaassen menceritakan versinya di depan kamera ESPN.

Gelandang itu pada saat insiden, pada menit ke-79, sudah ditarik keluar, tetapi seperti bangku cadangan Ajax lainnya, ia langsung berlari masuk ke lapangan. “Saya harus bilang, saya masuk untuk menjaga semuanya tetap tenang,” kata Klaassen.

“Saya melihat Van Bommel terlambat dan menghantam Aaron dengan keras. Bagi saya ini tidak lain adalah kartu merah. Mungkin saya memang sangat gila? Saya tidak tahu,” ujar Klaassen, setelah itu Milan van Dongen menegaskan bahwa seluruh studio ESPN juga menilai itu kartu merah.

“Saya melihat Aaron tergeletak dan saya bilang kepada wasit (Sander van der Eijk, red.): ‘Apa yang akan kita lakukan? Ini apa?’. Tapi dia menyebutnya tidak beruntung,” ungkap Klaassen sambil tertawa sinis, yang benar-benar tidak memahami penjelasan Van der Eijk.

Meski begitu, Klaassen tahu bahwa kekalahan Ajax dari PSV bukan salah wasit. Ia merasa tetap ada peluang untuk hasil yang lebih baik. “Saya pikir kami terutama menyia-nyiakannya di babak pertama. Kami mendapat dua, tiga peluang yang sangat besar. Tertinggal 1-2 saat jeda tidak sesuai dengan jalannya pertandingan.”

“Tahun lalu kami sangat buruk, sekarang kami sudah jauh lebih baik. Tetapi pertandingan-pertandingan seperti ini harus kami menangkan jika kami ingin berada di atas PSV. Kami sekarang punya tiga poin hilang lebih banyak, dan itu harus kami kejar.

“Ini disayangkan, karena ini menutupi pertandingan yang sebenarnya sangat menarik,” tambah Hugo Borst kemudian atas pernyataan Klaassen soal insiden antara Van Bommel dan Bouwman. “Pertama-tama bagi Bouwman, tetapi juga bagi Van Bommel. Ini benar-benar akan melekat padanya. Dia harus melakukan sesuatu soal ini. Ini perilaku yang absurd.”