Davy Klaassen menahan air mata dan merangkum musim Ajax dalam satu kata yang menyakitkan

Davy Klaassen tampak sangat emosional di hadapan kamera ESPN setelah pertandingan Ajax – FC Utrecht (1-1, 4-3 lewat adu penalti). Tim asal Amsterdam itu berhasil lolos ke babak playoff kualifikasi UEFA Conference League melalui adu penalti.

Klaassen berdiri di lapangan dengan air mata berlinang. “Seluruh musim ini sangat berat. Dan hari ini, dukungan dan cinta yang kamu rasakan,” katanya dengan nada yang jelas terharu. “Saya pikir ini adalah musim yang menyebalkan bagi kita semua, dan jika kita bisa menutupnya bersama-sama seperti ini, maka cinta dari para pendukung tetap ada.”

Jika manajemen Ajax meminta saran, dia tahu apa jawabannya. “Jika mereka datang dalam beberapa hari ke depan, saya akan bilang dulu: ‘istirahat dulu’. Saya punya hal lain di pikiran dan ingin menikmati momen ini,” kata pencetak gol pembuka tersebut.

“Yang saya katakan: ini bukanlah musim yang menyenangkan. Tentu saja itu adalah kesalahan kami sendiri. Musim seperti itu tidak ingin terulang lagi,” kata Klaassen.

Pihak manajemen Ajax untuk saat ini tidak perlu menghubungi gelandang tersebut. “Untuk saat ini, tidak,” katanya dengan tegas.

Pemain Ajax ini ingin tetap tinggal lebih lama di ibu kota. “Jika Anda merasakan cinta itu, maka saya ingin menjadi bagian darinya lagi untuk membuat Ajax kembali seperti semula,” tutup Klaassen.

Ajax akan bertanding di babak kualifikasi kedua Liga Konferensi. Jika tim asal Amsterdam ini berhasil melewati babak tersebut, mereka masih harus melewati dua babak kualifikasi lagi untuk lolos ke turnamen utama.