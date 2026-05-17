Davy Klaassen jujur sepenuhnya soal momen penalti Ajax: 'Kalau dilihat dari sudut pandang saya...'

Davy Klaassen memahami bahwa Joey Kooij tidak memberikan penalti kepadanya, demikian kata kapten Ajax itu dalam wawancara dengan ESPN setelah pertandingan melawan sc Heerenveen (0-0).

Setelah bermain lebih dari satu jam, Klaassen ditarik bajunya oleh Marcus Linday di area penalti, sehingga ia tidak bisa menendang dengan baik.

Pada saat itu, gelandang tersebut meminta Kooij untuk melihat tayangan ulang, tetapi wasit yang bertugas tidak mau melakukannya.

Setelah pertandingan, Klaassen memahami keputusan Kooij. “Saat itu saya merasa itu penalti yang jelas. Jika saya melihatnya sekarang… Tidak seratus persen,” katanya.

Klaassen juga ditanya mengenai lapangan di Heerenveen, yang kondisinya sangat buruk akibat hujan lebat. “Ya, lapangan itu tidak layak dimainkan, tapi itu terserah para pejabat di Zeist untuk menilainya.”

Berkat hasil imbang tanpa gol ini, Ajax kini harus bersiap untuk babak play-off Liga Konferensi. Tim asal Amsterdam ini akan bertanding melawan FC Groningen pada Kamis di Stadion KRAS, karena Johan Cruijff ArenA telah dipesan untuk konser Harry Styles.