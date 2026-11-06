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Donny Afroni
Diterjemahkan oleh

Davide Bartesaghi kecam sikap AC Milan yang ‘tidak dapat diterima’ setelah kekalahan mengejutkan dari Ferencvaros

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Bek AC Milan Davide Bartesaghi melontarkan kritik tajam terhadap penampilan timnya setelah kekalahan mengecewakan 2-0 dari Ferencvaros. Pemain muda itu tak menahan diri saat membahas pendekatan skuadnya dalam laga Eropa terbaru mereka di San Siro.

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Mental runtuh di San Siro

Suasana di San Siro memanas pada Kamis malam ketika Milan menelan kekalahan mengecewakan dari klub Hungaria, Ferencvaros. Meski datang dengan modal keberhasilan di kompetisi domestik belakangan ini, Milan tampil jauh di bawah standar biasanya, hingga memicu kritik tajam dari dalam ruang ganti. Bartesaghi, yang dipercaya tampil dalam laga Eropa tersebut, berbicara terus terang saat menganalisis mengapa raksasa Italia itu gagal menunjukkan kemampuan terbaiknya di panggung besar.

“Data berbicara sendiri, ini masalah mental,” kata Bartesaghi kepada Milan News dalam wawancara terus terang seusai pertandingan di area wawancara. Bek sayap muda itu mengaku sulit percaya dengan cara timnya menghadapi laga sepenting ini di kompetisi Eropa. “Saya rasa kami tidak boleh masuk ke lapangan dengan sikap seperti ini. Kami harus bertanya kepada diri sendiri tentang hal ini dan menemukan jawabannya. Mulai besok kami akan melakukannya dan berusaha memastikan hal seperti ini tidak terulang.”

Pertanyaan soal persiapan dan respek

Banyak pengamat mempertanyakan apakah tim asuhan Ruben Amorim meremehkan lawan, tetapi Bartesaghi menepis anggapan bahwa rasa puas diri merupakan penyebab utama hasil tersebut. Meski demikian, ia mengakui bahwa minimnya intensitas sejak awal adalah yang terburuk yang pernah ia lihat musim ini. Kegagalan mengimbangi energi tim tamu berakibat fatal karena Milan tak mampu menemukan ritme ataupun mendominasi sepanjang 90 menit di San Siro.

“Saya rasa kami tidak meremehkan mereka karena jika kami berpikir seperti itu, hal tersebut akan sangat, sangat buruk,” jelas sang bek. Ia mengatakan bahwa timnya pernah kesulitan memulai pertandingan dengan baik, tetapi penampilan kali ini menjadi titik terendah baru. “Masalahnya, terkadang kami tidak mampu memasuki lapangan dengan sikap yang tepat sejak awal, dan ini bukan pertama kalinya terjadi tahun ini. Saya rasa malam ini adalah yang terburuk. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kami harus melakukan segala cara agar hal ini tidak terulang,” tambahnya.

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Kemajuan selama sepekan menjadi sia-sia

Waktu terjadinya kekalahan ini terasa sangat menyakitkan bagi Milan, yang tampaknya mulai bangkit setelah meraih kemenangan dalam derbi Milan. Suasana positif yang muncul berkat hasil tersebut langsung sirna akibat kemunduran di kompetisi Eropa ini. Bartesaghi mengatakan sesi latihan menjelang pertandingan berjalan produktif, sehingga keterpurukan di lapangan itu semakin sulit diterima oleh staf pelatih dan para pemain.

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Berbicara kepada media lain, pemain muda itu menyayangkan bagaimana satu malam dengan upaya yang buruk menghapus kerja keras selama berhari-hari di Milanello. “Sebenarnya, kami perlu berbicara satu sama lain. Penampilan ini sulit untuk dikomentari. Kami masuk ke lapangan tanpa sikap yang baik. Kami menyia-nyiakan pekan yang sebelumnya berjalan baik. Mulai besok, kami harus bekerja keras,” katanya kepada Sky Sport Italia.

Menghadapi kenyataan pahit

Ketika Milan berusaha bangkit, perhatian kini beralih ke laga tandang yang berat pada putaran berikutnya di kompetisi tersebut. Bartesaghi menegaskan bahwa timnya tidak boleh menunggu “tamparan” sebelum mulai bermain dengan urgensi yang dibutuhkan. Ia menyoroti kurangnya kegigihan dan kegagalan merebut bola kedua sebagai faktor penentu yang memungkinkan Ferencvaros memanfaatkan kesalahan Milan sepanjang malam.

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“Kami tahu segalanya, termasuk tentang lawan. Kami berlatih dengan baik sepanjang pekan, terutama setelah derbi, ketika kami memiliki antusiasme yang tepat. Tanda bahaya baru muncul kemudian, di lapangan. Kami kurang menunjukkan sikap yang tepat sejak awal. Pada babak kedua, kami mencoba bangkit sebisa mungkin, tetapi tidak berhasil. Kami seharusnya segera bereaksi dan tidak menunggu sampai mendapat tamparan,” pungkas Bartesaghi.

Ditulis olehDonny Afroni

Editor

Mengawali karir di dunia jurnalistik pada tahun 2000 dengan liputan utama di bidang hukum dan kriminal, politik, serta sosial masyarakat. Namun di tengah pekerjaan itu, selalu berusaha meliput kegiatan olahraga, terutama pertandingan sepakbola, cabang olahraga yang saya gemari dan mainkan sejak kanak-kanak.

Pada 2002 bergabung ke Harian Terbit dengan fokus liputan olahraga umum, sampai akhirnya hijrah ke Goal pada 2009 yang membuat kecintaan kepada sepakbola tersalurkan. Saya lebih difokuskan meliput kegiatan sepakbola nasional, dan menangani koresponden.

Hadirnya sejumlah pemain keturunan yang memperkuat timnas Indonesia dalam dua tahun terakhir membuat saya menaruh perhatian kepada mereka, terutama yang berkarir di luar negeri, memberikan penilaian terhadap kinerja pemain di klub masing-masing.

Bidang yang ditekuni:

  • Menganalisa dan meliput pertandingan Super League

  • Memberikan penilaian terhadap pemain abroad

  • Editorial dan artikel sepakbola nasional dan internaional

Momen tak terlupakan:

Meyaksikan pertandingan terakhir enam besar Persirakatan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta ketika PSMS Medan melawan Persib Bandung dan Persebaya Surabaya menghadapi PSM Makassar pada 1986 saat masih kanak-kanak. Di samping merasa senang dengan atmosfer yang tercipta di stadion, ada perasaan takut juga, karena banyak benda yang dilempar dari atas.

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