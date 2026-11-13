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Saat mendapat pertanyaan mendadak, kiper bintang Arsenal David Raya tak ragu menyebutkan dengan cepat empat penjaga gawang legendaris pilihannya sebagai yang terhebat sepanjang masa. Daftarnya pun mengejutkan.

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Ketika Anda dianggap luas sebagai salah satu kiper terbaik di sepakbola modern, memilih hanya empat kiper terhebat sepanjang sejarah bukan perkara mudah. Kiper Arsenal David Raya dihadapkan langsung pada tantangan itu dalam sesi tanya jawab cepat di GOAL FanZone, ketika ia diminta menyebutkan empat pilihannya sepanjang masa.

Momen santai ini terjadi tak lama setelah Raya mendapat pengakuan besar dalam kariernya. Menurut data pemungutan suara resmi yang diterbitkan FIFPRO, pemain asal Spanyol itu untuk pertama kalinya masuk FIFPRO Men's World 11 2026 setelah dipilih oleh 10.278 sesama pesepakbola profesional di seluruh dunia. Usai pencapaian tersebut, bintang Arsenal itu tak perlu berpikir lama untuk menyebut para legenda yang membuka jalan sebelum dirinya.

Kiper penyapu modern dan sosok besar Liga Champions

Ketika diminta langsung menyebut empat kiper terhebat sepanjang masa, Raya membuka daftarnya dengan kiper penyapu veteran Bayern Munich, Manuel Neuer. Pemain Jerman itu merevolusi posisi penjaga gawang selama satu setengah dekade terakhir lewat keberaniannya mengambil posisi di luar kotak penalti. Warisannya juga mencakup empat kali masuk FIFPRO World 11 sebelumnya.

Tanpa jeda, Raya kemudian menyebut kiper Real Madrid saat ini, Thibaut Courtois. Seperti tercatat dalam arsip historis turnamen UEFA, kiper Belgia bertubuh jangkung itu menjadi sosok penting di era modern Liga Champions lewat penampilan gemilang di panggung terbesar Eropa, sejajar dengan Neuer di jajaran elite kiper modern.

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Ikon abadi Italia dan 'San Iker' dari Spanyol

Beralih ke para legenda sepakbola, Raya memilih ikon Juventus dan Italia, Gianluigi Buffon, sebagai nama ketiganya. Menurut arsip FIFPRO, Buffon tetap menjadi salah satu kiper dengan pencapaian terbanyak dalam sejarah organisasi tersebut. Ia masuk dalam sepuluh daftar kandidat terbaik dunia dan menginspirasi generasi-generasi kiper lewat kewibawaannya serta kemampuannya bertahan lama di puncak sepakbola Eropa.

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Untuk melengkapi empat pilihannya, Raya memilih sosok dari negaranya sendiri: kapten Spanyol peraih Piala Dunia, Iker Casillas. Casillas merupakan satu dari hanya sepuluh kiper yang pernah masuk FIFPRO World 11 sejak penghargaan itu dimulai pada 2005, dengan total lima kali terpilih.

Empat nama yang dipilih dalam sekejap

Ketika hanya diminta "menyebut empat kiper terhebat sepanjang masa," Raya cuma membutuhkan sekejap sebelum menyampaikan pilihannya dengan penuh keyakinan: "Neuer, Courtois, Buffon, Casillas." Perdebatan di antara para suporter tentang siapa yang paling hebat mungkin tak akan pernah usai. Namun, empat nama yang disebut Raya dengan cepat itu menunjukkan bahwa penjaga gawang Arsenal peraih gelar tersebut sama-sama menjunjung tinggi para pelopor yang merevolusi peran kiper modern dan para kiper klasik yang menguasai kotak penalti.