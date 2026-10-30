Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Iklan
Hull City v Everton - Premier League 2026/27Getty Images
Donny Afroni
Diterjemahkan oleh

David Moyes sepenuhnya mendukung keputusan Everton mencoret Jack Grealish karena ‘pelanggaran disiplin klub’ saat meraih kemenangan di Carabao Cup

Ikuti GOAL di Google

David Moyes mendukung penuh keputusan Everton untuk mencoret Jack Grealish dari skuad menyusul pelanggaran serius terhadap disiplin klub. Absennya pemain timnas Inggris itu menjadi sorotan dalam kemenangan Everton atas Newcastle United di Carabao Cup, setelah ia dilaporkan tidak menghadiri latihan tanpa izin.

Iklan

Sanksi Disiplin Menimpa Grealish di Goodison

Keberhasilan Everton melaju ke babak berikutnya di Carabao Cup dibayangi oleh pencoretan Grealish secara mendadak tanpa banyak penjelasan. Klub mengonfirmasi absennya sang pemain sayap melalui pernyataan singkat dengan menyebut pelanggaran disiplin, yang membuat manajer Moyes harus menghadapi laga penting di ajang piala dengan skuad yang berkurang. Para petinggi klub sebelumnya telah menyampaikan kekhawatiran mengenai profesionalisme sang pemain sebelum menyetujui peminjamannya yang kedua dari Manchester City, dan kekhawatiran itu tampaknya terbukti.

Situasi memuncak ketika Grealish dilaporkan menghilang tanpa kabar dan absen dari sesi latihan yang telah dijadwalkan tanpa izin. Bagi klub yang sangat ingin mengakhiri puasa gelar, waktu munculnya gangguan seperti ini dinilai sangat tidak tepat oleh jajaran petinggi Everton. Terlepas dari persoalan di luar lapangan, Everton meraih kemenangan 3-1 atas Newcastle untuk memastikan pertemuan dengan Fleetwood Town.

Moyes Enggan Menjawab Pertanyaan tentang Grealish

Setelah menyaksikan timnya memastikan tempat di babak delapan besar, Moyes menegaskan bahwa meski ia mendukung sikap tegas jajaran direksi, ia tidak berniat memperkeruh persoalan di luar lapangan. Saat didesak wartawan dalam konferensi pers seusai pertandingan untuk menjelaskan situasinya, pria asal Skotlandia itu segera menghentikan pertanyaan tersebut dan mengarahkan media kepada para pengambil keputusan di klub.

“Anda mungkin tahu bahwa saya tidak akan memberikan detail apa pun. Ini keputusan klub. Saya mendukung keputusan itu, tetapi ini keputusan klub. Ini sesuatu yang tidak ingin terlalu banyak saya bicarakan. Anda sebaiknya bertanya kepada pihak klub,” kata Moyes.

Iklan
Iklan

Dari Bintang Andalan Menjadi Sosok yang Tersisih di Merseyside

Pencoretan Grealish menjadi kemunduran yang mengecewakan dalam kepulangannya ke Merseyside yang penuh gejolak. Pemain timnas Inggris itu absen saat Everton kalah 2-0 dari Arsenal di Premier League akhir pekan lalu karena sakit dan kini tersisih akibat persoalan di luar lapangan. Sebelum insiden ini, Grealish rutin masuk skuad Moyes dan telah tampil enam kali musim ini.

Pertandingan berikutnya
NEW

NEW

Premier League

02 Nov 2026

EVE

EVE

Moyes, yang selama ini secara terbuka mendukung pemain berusia 31 tahun itu, kini berada dalam posisi sulit setelah menaruh begitu banyak kepercayaan kepada sang penyerang. Moyes sebelumnya membantu Grealish kembali menemukan performanya setelah melalui masa sulit di bawah Pep Guardiola di Etihad Stadium, sehingga memburuknya komunikasi kali ini terasa semakin mengecewakan bagi pelatih berpengalaman asal Skotlandia tersebut.

Masa Depan Pemain Pinjaman dari City Tak Pasti

Everton menang dengan nyaman atas Newcastle United tanpa Grealish untuk memastikan tempat di delapan besar turnamen tersebut. Grealish pun menghadapi tantangan berat untuk kembali mendapatkan kepercayaan manajer dan jajaran direksi klub. Ketika Everton segera kembali mengalihkan perhatian ke persaingan Premier League yang berat, masa depan jangka pendek sang pemain sayap masih diliputi ketidakpastian. Belum jelas kapan penyerang yang disisihkan itu akan diizinkan kembali berlatih bersama tim utama dan masuk dalam pertimbangan untuk tampil, terutama setelah skuad menunjukkan bahwa mereka bisa bermain baik tanpa kehadirannya di lapangan.

Mengawali karir di dunia jurnalistik pada tahun 2000 dengan liputan utama di bidang hukum dan kriminal, politik, serta sosial masyarakat. Namun di tengah pekerjaan itu, selalu berusaha meliput kegiatan olahraga, terutama pertandingan sepakbola, cabang olahraga yang saya gemari dan mainkan sejak kanak-kanak.

Pada 2002 bergabung ke Harian Terbit dengan fokus liputan olahraga umum, sampai akhirnya hijrah ke Goal pada 2009 yang membuat kecintaan kepada sepakbola tersalurkan. Saya lebih difokuskan meliput kegiatan sepakbola nasional, dan menangani koresponden.

Hadirnya sejumlah pemain keturunan yang memperkuat timnas Indonesia dalam dua tahun terakhir membuat saya menaruh perhatian kepada mereka, terutama yang berkarir di luar negeri, memberikan penilaian terhadap kinerja pemain di klub masing-masing.

Bidang yang ditekuni:

  • Menganalisa dan meliput pertandingan Super League

  • Memberikan penilaian terhadap pemain abroad

  • Editorial dan artikel sepakbola nasional dan internaional

Momen tak terlupakan:

Meyaksikan pertandingan terakhir enam besar Persirakatan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta ketika PSMS Medan melawan Persib Bandung dan Persebaya Surabaya menghadapi PSM Makassar pada 1986 saat masih kanak-kanak. Di samping merasa senang dengan atmosfer yang tercipta di stadion, ada perasaan takut juga, karena banyak benda yang dilempar dari atas.