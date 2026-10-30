David Moyes sepenuhnya mendukung keputusan Everton mencoret Jack Grealish karena ‘pelanggaran disiplin klub’ saat meraih kemenangan di Carabao Cup

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David Moyes mendukung penuh keputusan Everton untuk mencoret Jack Grealish dari skuad menyusul pelanggaran serius terhadap disiplin klub. Absennya pemain timnas Inggris itu menjadi sorotan dalam kemenangan Everton atas Newcastle United di Carabao Cup, setelah ia dilaporkan tidak menghadiri latihan tanpa izin.

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Sanksi Disiplin Menimpa Grealish di Goodison

Keberhasilan Everton melaju ke babak berikutnya di Carabao Cup dibayangi oleh pencoretan Grealish secara mendadak tanpa banyak penjelasan. Klub mengonfirmasi absennya sang pemain sayap melalui pernyataan singkat dengan menyebut pelanggaran disiplin, yang membuat manajer Moyes harus menghadapi laga penting di ajang piala dengan skuad yang berkurang. Para petinggi klub sebelumnya telah menyampaikan kekhawatiran mengenai profesionalisme sang pemain sebelum menyetujui peminjamannya yang kedua dari Manchester City, dan kekhawatiran itu tampaknya terbukti.

Situasi memuncak ketika Grealish dilaporkan menghilang tanpa kabar dan absen dari sesi latihan yang telah dijadwalkan tanpa izin. Bagi klub yang sangat ingin mengakhiri puasa gelar, waktu munculnya gangguan seperti ini dinilai sangat tidak tepat oleh jajaran petinggi Everton. Terlepas dari persoalan di luar lapangan, Everton meraih kemenangan 3-1 atas Newcastle untuk memastikan pertemuan dengan Fleetwood Town.

Moyes Enggan Menjawab Pertanyaan tentang Grealish

Setelah menyaksikan timnya memastikan tempat di babak delapan besar, Moyes menegaskan bahwa meski ia mendukung sikap tegas jajaran direksi, ia tidak berniat memperkeruh persoalan di luar lapangan. Saat didesak wartawan dalam konferensi pers seusai pertandingan untuk menjelaskan situasinya, pria asal Skotlandia itu segera menghentikan pertanyaan tersebut dan mengarahkan media kepada para pengambil keputusan di klub.

“Anda mungkin tahu bahwa saya tidak akan memberikan detail apa pun. Ini keputusan klub. Saya mendukung keputusan itu, tetapi ini keputusan klub. Ini sesuatu yang tidak ingin terlalu banyak saya bicarakan. Anda sebaiknya bertanya kepada pihak klub,” kata Moyes.

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Dari Bintang Andalan Menjadi Sosok yang Tersisih di Merseyside

Pencoretan Grealish menjadi kemunduran yang mengecewakan dalam kepulangannya ke Merseyside yang penuh gejolak. Pemain timnas Inggris itu absen saat Everton kalah 2-0 dari Arsenal di Premier League akhir pekan lalu karena sakit dan kini tersisih akibat persoalan di luar lapangan. Sebelum insiden ini, Grealish rutin masuk skuad Moyes dan telah tampil enam kali musim ini.

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Moyes, yang selama ini secara terbuka mendukung pemain berusia 31 tahun itu, kini berada dalam posisi sulit setelah menaruh begitu banyak kepercayaan kepada sang penyerang. Moyes sebelumnya membantu Grealish kembali menemukan performanya setelah melalui masa sulit di bawah Pep Guardiola di Etihad Stadium, sehingga memburuknya komunikasi kali ini terasa semakin mengecewakan bagi pelatih berpengalaman asal Skotlandia tersebut.

Masa Depan Pemain Pinjaman dari City Tak Pasti

Everton menang dengan nyaman atas Newcastle United tanpa Grealish untuk memastikan tempat di delapan besar turnamen tersebut. Grealish pun menghadapi tantangan berat untuk kembali mendapatkan kepercayaan manajer dan jajaran direksi klub. Ketika Everton segera kembali mengalihkan perhatian ke persaingan Premier League yang berat, masa depan jangka pendek sang pemain sayap masih diliputi ketidakpastian. Belum jelas kapan penyerang yang disisihkan itu akan diizinkan kembali berlatih bersama tim utama dan masuk dalam pertimbangan untuk tampil, terutama setelah skuad menunjukkan bahwa mereka bisa bermain baik tanpa kehadirannya di lapangan.