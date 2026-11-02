Bagikan Ikuti GOAL di Google

Jack Grealish kembali tidak masuk skuad Everton untuk pertandingan kedua berturut-turut, sementara manajer David Moyes tetap bersikap tegas soal standar kedisiplinan di Goodison Park. Pemain timnas Inggris itu tidak terlihat dalam rombongan yang bertandang untuk menghadapi Newcastle United di Liga Primer Inggris pada Senin malam.

Iklan

Grealish masih menghadapi konsekuensi disipliner

Everton mengambil keputusan penting untuk tidak membawa Grealish dalam laga krusial Liga Primer Inggris melawan Newcastle United. Winger berusia 31 tahun itu, yang kini menjalani masa peminjaman keduanya selama semusim dari Manchester City, tersandung masalah disiplin setelah tidak hadir dalam sesi latihan yang dijadwalkan Senin lalu. Keputusan terbaru ini menyusul absennya Grealish dari skuad saat Everton mengalahkan lawan yang sama di Carabao Cup pekan lalu. Hal itu mengisyaratkan bahwa jajaran pimpinan klub belum siap memasukkan kembali sang pengatur serangan ke skuad utama.

Klub semula menyebut "sakit" sebagai alasan Grealish absen saat kalah 2-0 dari Arsenal pada 24 Oktober. Namun, persoalan memburuk ketika ia tidak mengikuti latihan tanpa izin tak lama kemudian. Menurut sejumlah laporan, pemain internasional Inggris itu tetap berada di Merseyside untuk fokus pada latihan kebugaran individu di pusat latihan klub, Finch Farm. Sebelum rangkaian kejadian ini, Grealish rutin masuk susunan pemain utama dan tampil sebagai starter dalam empat pertandingan berturut-turut. Kini, jalan kembali ke skuad belum jelas baginya sementara ia berupaya meningkatkan kebugaran secara terpisah dari kelompok utama.

Moyes mendukung standar klub

Manajer Everton itu secara terbuka mendukung langkah internal yang diambil terhadap pemain pinjaman tersebut. Seusai kemenangan di ajang piala baru-baru ini, Moyes menegaskan bahwa prinsip klub tidak akan dikompromikan demi siapa pun, terlepas dari status atau bakatnya. "Anda mungkin tahu saya tidak akan memberikan detail apa pun. Ini keputusan klub dan saya mendukung keputusan itu. Ini sesuatu yang tidak ingin terlalu banyak saya bicarakan," jelas Moyes kepada Daily Mail. Sikap tegas sang manajer menunjukkan keinginannya mempertahankan budaya tanggung jawab dalam skuad yang, menurutnya, memiliki kedalaman terbatas tetapi etos kerja tinggi.

"Satu hal tentang Everton adalah kami punya nilai-nilai yang sangat baik sebagai landasan. Semua pemain menjunjung dan menerima nilai-nilai itu, di dalam maupun di luar lapangan. Dari sudut pandang itu, saya rasa para pemain melakukan pekerjaan yang luar biasa," tambah pria asal Skotlandia itu. Ia juga menekankan pentingnya kerendahan hati di dalam tim dan menyatakan bahwa mereka tidak menerima alasan apa pun dalam upaya terus meraih hasil meski memiliki skuad yang relatif kecil.

Iklan Iklan

Sorotan terhadap aktivitas di luar lapangan kian tajam

Absennya Grealish dari latihan bertepatan dengan munculnya laporan mengenai aktivitasnya saat jeda baru-baru ini. Informasi yang beredar menyebut winger itu berpesta dan minum-minum selama dua malam di London dan Wilmslow. Aktivitas tersebut dilaporkan terjadi setelah acara penghargaan Pride of Britain. Ia terlihat di sebuah bar karaoke dan kemudian di sebuah pub bersama beberapa rekan setim serta mantan koleganya. Meski klub belum secara resmi mengaitkan laporan-laporan itu dengan keputusannya mencoret Grealish, hal tersebut menambah sorotan terhadap perilaku profesionalnya selama masa peminjaman ini.

Pertandingan berikutnya NEW Premier League 15.00 EVE Tonton

Sejak kembali bergabung dengan Everton pada musim panas, Grealish telah tampil tujuh kali. Namun, rangkaian kejadian belakangan ini benar-benar menghentikan momentumnya. Everton tengah melewati periode sulit musim ini, dan kehilangan sosok kreatif penting seperti Grealish menjadi pukulan bagi pilihan mereka di lini serang.