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Manajer Everton David Moyes mencoret Jack Grealish, pemain pinjaman dari Manchester City, dari skuad pertandingan karena pelanggaran disiplin sebelum menyaksikan timnya menang 3-1 atas Newcastle United pada Kamis malam. Meski winger Inggris itu absen di Hill Dickinson Stadium, tim asal Merseyside tersebut melaju dengan nyaman ke perempat-final Carabao Cup.

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Absen dari latihan tanpa izin, Grealish dicoret

Menurut talkSPORT, gelandang serang berusia 31 tahun itu dicoret dari laga putaran keempat setelah absen tanpa izin dari sesi latihan Everton baru-baru ini. Grealish sebelumnya juga absen saat Everton kalah 2-0 dari Arsenal di Premier League akhir pekan lalu, meski pihak klub menyebut ketidakhadirannya saat itu disebabkan oleh sakit. Di lapangan, gol James Garner, Hayden Hackney, dan Thierno Barry membuat gol hiburan Dan Burn untuk tim tamu pada pengujung laga tak berarti.

Pernyataan klub mengonfirmasi sanksi disiplin

Sebelum menghadapi Arsenal akhir pekan lalu, penyerang itu selalu masuk skuad pertandingan sejak kembali ke Merseyside menjelang penutupan bursa transfer musim panas. Ia tiga kali menjadi starter di liga dan dua kali tampil sebagai pemain pengganti, setelah bermain selama 77 menit dalam kemenangan atas Wolves di putaran ketiga piala bulan lalu.

Menjelang sepak mula pada Kamis, Everton menulis dalam unggahan di X untuk mengonfirmasi absennya Grealish dan bek Jarrad Branthwaite: "Jarrad Branthwaite masih harus menepi untuk pertandingan kedua berturut-turut sesuai protokol gegar otak, sementara Jack Grealish tidak dapat dipilih karena melanggar disiplin klub."

Masa pinjaman kedua di Merseyside menemui kendala

Setelah bergabung dengan City dari Aston Villa seharga £100 juta pada 2021, pemain timnas Inggris itu pertama kali pindah ke Everton dengan status pinjaman musim lalu. Ia mencatatkan dua gol dan enam assist dalam 20 penampilan sebelum mengalami cedera kaki pada Januari yang mengakhiri musimnya.

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Setelah pulih sepanjang musim panas, ia masuk sebagai pemain pengganti untuk klub induknya saat mereka kalah 3-0 dari Arsenal dalam Community Shield di Wembley pada Agustus, serta ketika menang 2-1 atas Bournemouth pada pekan pembuka liga. Ia kemudian memastikan kepindahan sementara keduanya ke Everton sebelum tenggat bursa transfer.

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Fleetwood menanti di perempat-final

Sementara Grealish kini harus berupaya merebut kembali kepercayaan Moyes menjelang kembalinya Everton beraksi di Premier League, rekan-rekan setimnya mendapat hasil undian yang menguntungkan di perempat-final Piala Liga Inggris. Everton akan bertandang ke Highbury Stadium untuk menghadapi klub League Two, Fleetwood Town, yang mengejutkan Arsenal lewat adu penalti untuk mencapai delapan besar. Jika tidak meremehkan lawan dari kasta keempat itu, Everton punya peluang besar untuk mencapai semi-final.