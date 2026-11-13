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United States of America v Netherlands : Final - 2019 FIFA Women's World Cup FranceGetty Images
Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

David Beckham, Megan Rapinoe, dan Jozy Altidore termasuk di antara para legenda yang terpilih masuk National Soccer Hall of Fame

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Deretan bintang yang mewarnai era modern sepak bola Amerika Serikat telah resmi mendapat pengakuan atas kontribusi mereka terhadap olahraga ini. David Beckham dan Megan Rapinoe termasuk di antara tokoh-tokoh terkemuka dalam kelompok terbaru yang akan dilantik ke National Soccer Hall of Fame. Sosok-sosok legendaris ini akan mendapat penghormatan atas pengaruh besar mereka di panggung internasional maupun terhadap perkembangan sepak bola di Amerika Serikat.

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Hall of Fame menyambut ikon-ikon sepak bola

Mantan bintang USWNT Megan Rapinoe dan Julie Ertz terpilih masuk National Soccer Hall of Fame, bersama mantan penyerang USMNT Jozy Altidore. Rapinoe meraih dua gelar Piala Dunia dan satu Ballon d'Or sepanjang karier gemilangnya, sementara Ertz mengukuhkan diri sebagai salah satu gelandang bertahan terbaik di dunia. Sementara itu, Altidore menempati peringkat ketiga dalam sejarah tim nasional putra AS dengan 42 gol internasional.

David Beckham juga mendapat tempat melalui pemungutan suara kategori veteran. Mantan kapten Inggris itu memicu pertumbuhan pesat sepak bola di Amerika Serikat setelah bergabung dengan LA Galaxy pada 2007, tempat ia meraih gelar liga secara beruntun. Ia kemudian kembali sebagai pemilik untuk mendirikan Inter Miami.

Spesialis sepak bola dalam ruangan asal Brasil, Tatu, dan mantan pelatih USMNT Lothar Osiander juga terpilih, melengkapi angkatan bersejarah ini.

‘Bagian dari tim-tim hebat’

Rapinoe, yang terpilih pada tahun pertama ia memenuhi syarat, menerima kabar itu dalam perayaan kejutan bersama keluarga dan para pendukung di Bandara Internasional Seattle-Tacoma. Ikon Seattle Reign itu menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas pengakuan yang diterimanya bersama rekan-rekannya.

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“Bisa berada bersama para pemain terhebat yang pernah bermain untuk kami dan membela negara kami, termasuk banyak rekan setim dan teman saya, serta mendapat pengakuan seperti ini berarti Anda telah meraih kesuksesan dan menjadi bagian dari tim-tim hebat,” kata Rapinoe dalam video yang diunggah ke Instagram. “Saya memang menjadi bagian dari beberapa tim hebat, dan ya, ini sangat istimewa.”

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Warisan Beckham di Amerika Serikat semakin kukuh

Beckham mengetahui bahwa dirinya terpilih langsung dari komisioner MLS Don Garber dalam rapat dewan liga. Garber memuji dampak besar legenda Manchester United itu dalam mengubah sepak bola di Amerika Serikat.

“National Soccer Hall of Fame memberikan pengakuan kepada para pemain dan tokoh yang telah membangun olahraga ini secara mendalam,” kata Garber saat menyampaikan kabar tersebut. “Merupakan kehormatan bagi saya untuk menyambut Anda di National Soccer Hall of Fame. Selamat, David.”

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“Ini merupakan perjalanan yang luar biasa. Saya ingin terus membangun liga ini dan olahraga ini di negara ini untuk waktu yang lama. Jadi, terima kasih,” jawab Beckham.

Upacara di Texas menanti

Kelompok tokoh terpilih ini akan secara resmi dikukuhkan sebagai anggota Hall of Fame pada 16 April tahun depan di Plano, Texas. Upacara pada musim semi itu akan merayakan angkatan dengan latar belakang beragam yang secara mendasar mengubah sepak bola di Amerika Serikat, dengan menghormati kejayaan di kancah internasional maupun perkembangan liga domestik.

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Dengan warisan mereka sebagai pemain kini diabadikan, sosok seperti Beckham akan terus memengaruhi sepak bola Amerika Serikat dari jajaran pengelola. Salah satu pemilik Inter Miami itu siap terus mendorong klubnya dan MLS maju menuju era baru yang sangat dinantikan menjelang Piala Dunia 2026.

Ditulis olehMuhammad Zaki

Jurnalis GOAL ID

Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

Bidang keahlian Zaki di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Analisis taktik sepakbola Eropa, termasuk Premier League dan Liga Champions
  • Pandit GOAL Indonesia untuk Chelsea FC
  • Liputan berita transfer pemain & dinamika regulasi keuangan klub
  • Editorial sepakbola internasional: biografi pemain, kisah legenda, hingga talenta muda tersembunyi
  • Penilaian rating & performa pemain dengan pendekatan analitik sekaligus naratif

XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

Oliver Kahn; Cafu, John Terry, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi Hernandez, Claude Makelele; Lionel Messi, Eric Cantona, Eden Hazard; Marco van Basten.

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