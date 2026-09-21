Kekalahan memalukan Real Madrid di bawah asuhan Jose Mourinho dalam derby yang berlangsung di Stadion Wanda Metropolitano bukanlah satu-satunya bencana, karena laga itu mengungkap skandal yang lebih besar di dalam tembok Valdebebas.

Sebuah statistik mengejutkan menempatkan Real Madrid dalam posisi yang mengundang cemoohan di hadapan para pendukungnya: Los Blancos adalah tim yang paling sedikit berlari dan berjuang di seluruh Liga Spanyol, dengan selisih memalukan dari sang rival Barcelona dan dari pemuncak klasemen Elche.

Setelah tujuh giornata, Real Madrid tidak hanya tertinggal enam poin dari Barcelona yang telah memulihkan level permainannya seperti biasa di bawah asuhan Hansi Flick, tetapi juga tertinggal sangat jauh dalam tolok ukur terpenting bagi semangat juang.

Menurut statistik dari situs Sofascore yang dikutip oleh "Mundo Deportivo", rata-rata jarak yang ditempuh Real Madrid dalam satu pertandingan hanya mencapai 83,46 kilometer, menempatkannya di posisi terakhir (20) dalam klasemen La Liga, dan sangat jauh dari rata-rata liga secara umum yang mencapai 93,37 kilometer.

Yang mengundang cemoohan, pemuncaknya adalah tim promosi Elche dengan rata-rata 105,61 kilometer, artinya para pemain Elche berlari 22 kilometer penuh lebih banyak daripada para pemain Real Madrid dalam setiap pertandingan!

Sementara Barcelona menempati posisi kedua dengan rata-rata 104,64 kilometer, yakni dengan selisih 21 kilometer dari Real Madrid, selisih yang sepenuhnya merangkum perbedaan dalam keseriusan dan komitmen antara kedua tim.

Krisis menyeluruh: semua berada di bawah sorotan

Dampak dari kekalahan bencana dalam derby melawan Atletico Madrid tidak hanya sebatas kehilangan tiga poin, tetapi memicu krisis kepercayaan yang mendalam. Los Blancos memasuki periode jeda internasional yang panjang di tengah banyak keraguan dan para pemain yang berada di bawah sorotan, dan tak seorang pun luput dari kritik.

Para pemain, terutama para bintang, sangat jauh dari level yang dibutuhkan; dan tampaknya Mourinho tidak mampu menemukan formula yang tepat bagi tim untuk mencapai konsistensi dalam penampilan dan hasil.

Terakhir, rencana olahraga yang dipimpin oleh Florentino Perez kembali menuai kritik tajam sekali lagi, di mana tim gagal memperkuat lini tengahnya secara memadai pada musim panas, dan masalah struktural di dalam tim terus berlanjut untuk satu musim lagi, sesuatu yang langsung tercermin pada statistik mengecewakan ini yang dengan jelas mengungkap bahwa salah satu masalah nyata Real Madrid terletak pada semangat juang dan komitmen.