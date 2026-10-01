Krisis Cristiano Ronaldo dengan pelatih Portugal, Jorge Jesus, pada Rabu kemarin, serta kepergiannya meninggalkan pemusatan latihan timnas dan terbang ke Spanyol, memicu kontroversi besar.

Cristiano meninggalkan pemusatan latihan Portugal beberapa menit setelah konferensi pers pelatih Jorge Jesus, yang mengatakan bahwa ia tidak akan mengubah keputusan teknisnya hanya karena satu pemain, dan bahwa Ronaldo tidak akan tampil sebagai starter melawan Denmark.

Sementara sebagian pihak menuduh Cristiano Ronaldo meninggalkan timnas dan hanya mementingkan dirinya sendiri, sang Don justru mendapat dukungan besar dari para penggemarnya di Arab Saudi, khususnya di platform "X".

Sebuah akun atas nama Khaled Al-Shammari menulis: "Ketika para hyena mengerumuni singa, itu bukan berarti mereka lebih kuat darinya, melainkan berarti singa itu kini sendirian, dan meski begitu, Cristiano Ronaldo tetaplah Cristiano Ronaldo."









Nayef Al-Sanjari berkomentar: "Terima kasih Cristiano.. ia merebut gelar-gelar juara, memecahkan rekor-rekor, dan menciptakan tempat untuk dirinya di antara para pemain sepak bola terhebat, namun pada saat yang sama ia memberikan Portugal kehadiran global yang melampaui ukuran geografis dan sejarah olahraganya."

Ia melanjutkan: "Hari ini, ketika nama Portugal disebut dalam sepak bola, sejarah modernnya tidak mungkin diceritakan tanpa menempatkan Cristiano di jantung kisah tersebut. Bahkan mungkin sejarah akan berkata bahwa Cristiano bukanlah sebuah babak dari sejarah Portugal; melainkan Portugal sendirilah yang menjadi sebuah babak dari sejarah Cristiano."









Adapun Abu Aber menulis: "Jesus dasar pengkhianat.. dulu kau meminta izin kepadanya sebelum memikirkan untuk menggantikannya.. sebelum dia, namamu tidak pernah disebut-sebut.. suatu masa kau bahkan tidak dikenal dunia.. dahulu dan sebelum dia, kau berada di suatu tempat yang hanya dikenal oleh orang-orangnya sendiri.. kau tidak pernah bermimpi melatih Cristiano.. kau tak punya ambisi di luar lingkaran biru yang mengelilingimu."









Abu Muhammad mengatakan: "Kau akan tetap menjadi pemain terbaik sepanjang sejarah sepak bola, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro.. Cristiano yang menciptakan Portugal, bukan Portugal yang menciptakan Cristiano, yang terbaik sepanjang sejarah."









Abu Turki menulis: "Jesus dasar pelatih tua.. Cristiano Ronaldo adalah legenda dunia dan sejarahnya lebih besar darimu serta mampu menyingkirkanmu, maka jangan masuk ke dalam tantangan ini agar kau tak kehilangan dirimu sendiri."









Sebuah akun atas nama Dr. Huda Al-Khalidi mengatakan: "Kami bersamamu, suporter Al-Nassr mendukungmu, menghormati, dan menghargai keberadaanmu di tengah kami.. Selamat datang kembali, kami menantimu. ..Kau menjulang tinggi laksana megahnya bintang Suhail di langit yang cerah."

Ia melanjutkan: "Aku berharap asosiasi suporter Al-Nassr dapat menyambut Cristiano di bandara setelah berkoordinasi dengan pihak pengelola bandara (jika memungkinkan)."







