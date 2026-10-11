Vinicius Junior kembali memicu kontroversi setelah menyampaikan pesan tidak langsung melalui akun Instagram-nya, menyusul kartu merah yang diterimanya saat menghadapi Villarreal, dalam laga yang menyaksikan akhir dramatis bagi penampilannya, meski ia punya peran penting dalam kemenangan Real Madrid.

Bintang Brasil itu mencetak gol setelah masuk sebagai pemain pengganti, namun gol tersebut dibatalkan oleh wasit karena ia menjambak rambut salah satu pemain Villarreal, sehingga ia diganjar kartu merah langsung dan dipastikan absen pada laga El Clasico mendatang.

Usai pertandingan, Vinicius meminta maaf kepada rekan-rekan setimnya dan para pendukung Real Madrid melalui akun Instagram-nya, tetapi ia kembali menimbulkan kontroversi dengan membagikan unggahan salah satu suporter lewat fitur Story, sebagaimana dilaporkan surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo".

Unggahan tersebut memuat potongan-potongan penampilan pemain itu di berbagai pertandingan, disertai komentar yang mengkritik keputusan-keputusan perangkat pertandingan terhadapnya, yang berbunyi: "Selalu Vinicius yang mendapatkan kartu kuning dan merah, memalukan, dasar gerombolan!".

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Bintang Real Madrid itu membagikan ulang unggahan tersebut dan menambahkan tiga emoji tersenyum, sebuah langkah yang tampak sebagai tanggapan tidak langsung atas kontroversi seputar kartu merahnya, sehingga dampak insiden ini terus berlanjut menjelang El Clasico yang dinanti.