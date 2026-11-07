Fermin Lopez, gelandang Barcelona, menegaskan kebahagiaannya karena berhasil menyamai torehan gol legenda Argentina Diego Armando Maradona dengan seragam klub Catalan itu, namun pada saat yang sama ia menekankan penolakannya untuk membandingkan dirinya dengan salah satu pemain paling menonjol dalam sejarah sepak bola.

Fermin, dalam pernyataannya kepada surat kabar "Mundo Deportivo", mengatakan bahwa ia telah mencapai 38 gol bersama tim utama Barcelona, jumlah yang sama dengan yang dicetak Maradona bersama klub, seraya menambahkan: "Saya tidak bisa membandingkan diri saya dengan pemain seperti Maradona, dan setiap pemain punya jalannya masing-masing, tetapi saya sangat senang bisa menyamai jumlah gol pemain seperti dia. Saya berharap bisa mencetak lebih banyak gol lagi".

Fermin, yang berusia 23 tahun, memiliki 38 gol dan 36 assist bersama tim utama Barcelona, tim yang telah ia perkuat dalam 150 pertandingan, sementara ia bersiap untuk mencapai penampilan ke-100 di Liga Spanyol dalam laga melawan Atletico Madrid, besok Minggu malam.

Fermin ungkap rahasia ketajamannya mencetak gol

Mengenai alasan di balik kemampuannya mencapai gawang dengan tingkat sesering itu, Fermin menjelaskan bahwa gaya menyerangnya berakar pada sifat kepribadiannya di dalam lapangan sejak kecil.

Pertandingan berikutnya ATM LaLiga 15.00 BAR

Ia berkata: "Kualitas terpenting saya adalah bahwa saya bermain dengan sangat langsung, dan sejak saya masih kecil saya sudah memiliki karakteristik ini serta mentalitas yang selalu mendorong saya maju ke depan, menuju gawang, dan berpikir untuk mencetak gol serta menciptakan peluang".

Ia menambahkan: "Ini adalah sesuatu yang ada dalam diri saya, dan saya terus mengembangkannya seiring berjalannya waktu, tetapi jika saya harus memilih satu kualitas, saya akan mengatakan bahwa saya adalah pemain yang langsung".

Meskipun memiliki 36 assist, Fermin menegaskan bahwa mencetak gol tetap menjadi pilihan favoritnya, dengan mengatakan: "Saya lebih suka mencetak gol, jujur saja. Pada akhirnya, menciptakan gol juga membantu tim, karena kamu membuat rekan-rekanmu mencetak gol dan itu memberimu perasaan bahagia karena kamu telah melakukan sesuatu untuk tim, tetapi saya lebih suka gol".

7 assist dan 6 gol: Fermin menolak mengungkap targetnya

Mengenai statistiknya pada musim ini, Fermin menyebutkan bahwa ia telah mencetak 6 gol dan menciptakan 7 gol lainnya, tetapi ia menolak mengungkapkan angka yang ia targetkan untuk dicapai pada akhir musim.

Ia berkata: "Saya tidak ingin mengatakannya agar tidak membawa kesialan".

Ketika ditanya lagi apakah ia telah menetapkan target angka untuk dirinya sendiri, ia menjawab: "Ya, saya mencoba menetapkan target untuk diri saya sendiri, tetapi tanpa tekanan besar, jujur saja".

Fermin: Lamine Yamal adalah yang terbaik, dan kami saling mengenal 100%

Fermin berbicara tentang hubungan khususnya dengan rekan setimnya Lamine Yamal, setelah Yamal baru-baru ini memuji kenyamanan yang ia rasakan saat bermain di samping gelandang itu, karena ruang-ruang yang dibukanya untuknya dan pemahaman besar di antara keduanya.

Fermin berkata: "Ini sangat berarti bagi saya, karena bagi saya dia adalah yang terbaik, dan bahwa sebagai pemain ia merasa nyaman bersama saya, serta kami memiliki hubungan dan koneksi seperti ini, adalah hal yang penting bagi saya dan juga bagi tim".

Pemain Barcelona itu mengungkapkan bahwa hubungannya dengan Lamine sudah terjalin sejak masa kanak-kanak, hal inilah yang menjelaskan keselarasan besar di antara keduanya di dalam lapangan.

Ia berkata: "Saya mengenal Lamine sejak kami masih kecil, dan ketika kamu memiliki seorang teman di luar lapangan, kamu juga memiliki hubungan seperti ini, dan di dalam lapangan segalanya menjadi lebih mudah. Kamu mengenalnya sepenuhnya, dan saya rasa saya dan dia saling mengenal 100%".

Fermin menutup pembicaraannya tentang kemitraannya dengan Lamine Yamal dengan mengatakan: "Inilah yang kami coba lakukan di dalam lapangan, dan saya sangat senang bermain bersamanya, karena sesungguhnya dia adalah yang terbaik".