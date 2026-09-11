Dari Uni Emirat Arab ke Camp Nou: dua kesepakatan baru untuk menyegarkan kas Barcelona

Barcelona menemukan dua jalur baru untuk meningkatkan pendapatan dan melanjutkan perbaikan kondisi ekonomi klub Catalan tersebut, melalui penandatanganan dua kesepakatan dengan perusahaan Ohana Development dan Babylon Park.

Surat kabar AS menyebutkan bahwa kedua kesepakatan yang ditandatangani dengan Ohana Development dan Babylon Park harus disahkan oleh para anggota terpilih dalam rapat umum Barcelona yang dijadwalkan berlangsung pada 19 September mendatang. Namun, semua pihak sudah benar-benar memiliki sebagian dari syarat kedua transaksi tersebut, yang akan menyediakan pendapatan berulang bagi klub selama bertahun-tahun.

Transaksi yang paling penting dari segi ekonomi adalah yang ditandatangani dengan Ohana Development, sebuah perusahaan pengembang properti asal Uni Emirat Arab. Kesepakatan ini mencakup dua kegiatan yang berbeda. Di satu sisi, ada pemberian lisensi untuk mengembangkan proyek hunian yang meliputi kawasan komersial, ruang rekreasi, dan unit hunian yang terkait dengan merek dagang Barcelona di Uni Emirat Arab, dengan tetap hadirnya merek dagang klub Catalan tersebut hingga tahun 2055.

Di sisi lain, ada kontrak sponsor yang berlangsung hingga tahun 2030, dan logo perusahaan tersebut akan tampil di bagian belakang jersey tim utama pria dan wanita selama musim 2027-2028, 2028-2029, dan 2029-2030, tetapi tidak di Liga Champions Eropa.

Melalui kedua kesepakatan ini, Barcelona bisa memperoleh 65 juta euro; sebab klub akan mendapatkan sekitar 40 juta berdasarkan kontrak sponsor yang ditandatangani untuk tiga musim, sementara sisa jumlahnya, sebesar 25 juta euro, akan didistribusikan dengan rata-rata satu juta euro per musim, hingga tahun 2055.

Adapun kesepakatan kedua, akan berlangsung di dalam Stadion Spotify Camp Nou itu sendiri, dan perusahaan Babylon Park, yang berspesialisasi dalam pengoperasian taman hiburan dalam ruangan, akan memperoleh konsesi jangka panjang untuk mengembangkan pusat hiburan keluarga bernuansa Barcelona di dalam fasilitas tersebut.

Kontrak tersebut menetapkan lisensi selama 25 tahun, dan model ini memiliki arti penting bagi klub Catalan itu, karena klub tidak hanya memperoleh imbalan finansial atas penggunaan namanya, tetapi kesepakatan tersebut juga menetapkan pendapatan minimum yang dijamin bagi klub, di samping perolehan bagian dari pendapatan yang dihasilkan pusat hiburan tersebut.

Kesepakatan dengan Babylon Park ini selaras dengan arah Barcelona untuk memanfaatkan Stadion Spotify Camp Nou sepanjang tahun, dan tidak hanya pada hari-hari pertandingan.

Pendapatan Barcelona telah melampaui satu miliar euro, tetapi klub perlu terus meningkatkannya untuk memenuhi kewajiban finansialnya dan membiayai investasi terkait proyek Espai Barça.

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