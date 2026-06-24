Tim nasional Qatar terus mengalami kesulitan di Piala Dunia 2026, setelah mengakhiri partisipasinya di babak penyisihan grup dengan rekor pertahanan terburuk di turnamen tersebut hingga saat ini, sehingga menggantikan tim nasional Arab lainnya di puncak salah satu daftar negatif di Piala Dunia.

Timnas Qatar kebobolan 10 gol dalam 3 pertandingan di babak penyisihan grup, sehingga menjadi tim yang paling banyak kebobolan gol di edisi Piala Dunia kali ini, melampaui rekor yang sebelumnya dipegang Tunisia yang kebobolan 9 gol.

Angka ini menegaskan kesulitan besar yang dihadapi “Al-Anabi” selama perjalanannya di turnamen ini, terutama di lini pertahanan, setelah gagal menjaga gawangnya tetap bersih dalam satu pertandingan pun.

Timnas Qatar kebobolan satu gol saat melawan Swiss, kemudian enam gol saat melawan Kanada, sebelum mengakhiri partisipasinya dengan kebobolan tiga gol dari Bosnia dan Herzegovina pada Rabu malam dalam pertandingan terakhir fase grup.

Di sisi lain, timnas Tunisia kebobolan 9 gol hanya dalam dua pertandingan: 5 gol saat melawan Swedia, dan 4 gol saat melawan Jepang, dan akan menghadapi Belanda pada putaran ketiga.

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Angka-angka negatif tersebut tidak hanya terbatas pada jumlah gol yang kebobolan, karena timnas Qatar tersingkir dari turnamen ini setelah mencatatkan dua kekalahan dan satu hasil imbang di babak penyisihan grup, sehingga mereka masih terus mencari kemenangan pertama dalam sejarah partisipasi mereka di Piala Dunia.

Menurut statistik “Opta”, timnas Qatar sejauh ini telah memainkan 6 pertandingan dalam sejarah partisipasinya di Piala Dunia tanpa meraih satu kemenangan pun, sebuah rekor yang hanya dilampaui oleh dua tim lainnya.

Timnas Honduras memimpin daftar ini setelah gagal meraih kemenangan dalam 9 pertandingan pertamanya di Piala Dunia, diikuti oleh timnas Selandia Baru yang harus menunggu 8 pertandingan sebelum meraih kemenangan pertamanya, sementara timnas Qatar menempati posisi ketiga dengan catatan 6 pertandingan tanpa kemenangan.

Qatar sempat berharap meraih kemenangan Piala Dunia pertamanya pada edisi kali ini, setelah penampilan yang sulit yang mereka alami di kandang sendiri pada edisi 2022, namun hasilnya kembali mengecewakan, sehingga tim tersebut harus meninggalkan turnamen lebih awal tanpa meraih satu kemenangan pun.