Dari tuduhan pengkhianatan hingga kesepakatan senilai 20 juta... Manchester City berhasil mendapatkan pengganti Guardiola

Sebuah laporan media pada hari Senin ini mengungkap perkembangan penting terkait upaya Manchester City untuk merekrut Enzo Maresca sebagai pengganti Pep Guardiola sebagai pelatih tim.

Setelah kepergian Pep Guardiola pada akhir musim ini, Manchester City dengan cepat menemukan penggantinya: Enzo Maresca. Namun, masalahnya terletak pada fakta bahwa meskipun Chelsea telah memutuskan hubungan dengan pelatih asal Italia tersebut pada Januari 2026, The Blues menuduh City memulai negosiasi dengan mantan pelatih mereka saat ia masih terikat kontrak dengan klub.

Chelsea dan Manchester City telah menghabiskan beberapa minggu untuk mencapai kesepakatan damai.

Menurut "Sky Italia", hal itu telah tercapai hari ini.

Manchester City dijadwalkan akan membayar Chelsea sebesar 20 juta euro untuk mendatangkan Maresca ke Stadion Etihad.