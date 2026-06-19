Dari tribun penonton... Guardiola menyaksikan "Singa Atlas" dan memicu spekulasi

Kehadiran pelatih asal Spanyol Pep Guardiola, pelatih Manchester City, dalam pertandingan antara Maroko dan Skotlandia di Stadion Foxborough, Boston, memicu gelombang spekulasi baru mengenai masa depannya sebagai pelatih, serta kemungkinan ia akan melatih salah satu tim nasional.

Kamera siaran televisi pertandingan tersebut menangkap sosok pelatih asal Spanyol itu yang menyaksikan pertandingan dari dekat di tribun penonton.

Saat ini, Guardiola berada di Amerika Serikat untuk mengikuti kompetisi Piala Dunia, di mana ia memastikan tidak melewatkan kesempatan untuk menyaksikan “Singa Atlas” yang menampilkan performa mengesankan di turnamen ini dan dianggap sebagai salah satu tim terkuat yang mampu bersaing memperebutkan gelar juara.

Ini bukan kali pertama beredar rumor yang mengaitkan pelatih asal Katalonia tersebut dengan kepelatihan tim nasional; sebelumnya telah beredar spekulasi mengenai kemungkinan dirinya melatih salah satu tim nasional setelah mengakhiri kariernya di klub, dan Maroko termasuk di antara tim-tim yang disebutkan dalam konteks ini.

Kehadiran Guardiola pun memunculkan pertanyaan apakah kunjungan ini sekadar pemantauan teknis terhadap salah satu tim nasional terkemuka, ataukah memiliki makna yang lebih dalam terkait masa depan kariernya, terutama seiring berakhirnya masa kerjanya bersama Manchester City.