Penyerang asal Inggris, Liam Delap, hampir menutup pengalaman pahitnya bersama klub Chelsea, karena kini ia tinggal selangkah lagi dari kepindahan ke skuad Nottingham Forest dalam sebuah transfer yang ditaksir mencapai sekitar 40 juta pound sterling.

Transfer ini akan menjamin klub asal London tersebut meraih keuntungan finansial dari sebuah investasi yang hingga baru-baru ini masih dikategorikan sebagai kesepakatan yang gagal, setelah merekrut sang pemain musim panas lalu dari Ipswich Town seharga 30 juta pound sterling, menurut surat kabar Inggris "The Sun".

Delap tidak berhasil meninggalkan jejaknya bersama Chelsea sepanjang musim lalu; ia hanya mampu mencetak satu gol tunggal di Liga Primer Inggris yang bersarang di gawang Fulham pada Januari lalu. Situasinya bahkan membuat para pendukung Chelsea menuntut kembalinya penyerang Nicolas Jackson yang saat itu dipinjamkan ke Bayern Munich, setelah krisis penyelesaian akhir yang dialami tim di lini depan.

Manuver ini datang atas permintaan langsung dari pelatih asal Austria, Oliver Glasner, direktur teknik baru Nottingham Forest dan salah satu pelatih dengan bayaran tertinggi di Liga Inggris, yang berharap mendapatkan dukungan penuh dari pemilik klub, Evangelos Marinakis, di bursa transfer, setelah perselisihannya yang terkenal dengan manajemen klub sebelumnya, Crystal Palace, terkait ambisi finansial.

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Forest berupaya menutup kekosongan di lini serang setelah kekalahan mengecewakan pada pekan pembuka melawan Leeds United dengan skor 1-0, serta kurang tajamnya duet Igor Jesus dan Chris Wood, di samping kepergian penyerang Taiwo Awoniyi ke Coventry City seharga 9 juta pound sterling. Manajemen klub berharap dapat mengembalikan pesona dan level permainan Delap seperti yang ia tunjukkan bersama Ipswich Town ketika mencetak 12 gol dua tahun lalu.

Sejumlah laporan mengindikasikan bahwa penyelesaian transfer Delap bisa dilakukan secara resmi sebelum akhir pekan ini, pada saat Chelsea terus menata ulang opsi-opsi serangannya di bawah kepemimpinan pelatih barunya, Enzo Maresca.

Chelsea memperkuat lini depannya dengan merekrut pemain gaek Danny Welbeck untuk menjadi opsi pendukung bagi penyerang Joao Pedro, di samping merampungkan bergabungnya Emmanuel Emegha yang datang dari klub Prancis Strasbourg. Sebaliknya, Jackson kembali ke skuad tim usai masa peminjamannya berakhir, di tengah kabar adanya minat serius dari klub Aston Villa untuk merekrutnya sebelum bursa transfer ditutup.