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Pemecatan Michael Carrick dari kursi kepelatihan Manchester United bukanlah kejutan total di dalam lorong-lorong klub, kendati bagi para suporter keputusan itu tampak cepat dan keras, terutama karena pria yang membawa tim kembali ke Liga Champions Eropa beberapa bulan sebelumnya telah memulai musim barunya di tengah badai hasil-hasil negatif. Namun, yang tidak terlihat oleh semua orang adalah bahwa manajemen sebenarnya sudah bergerak untuk menata fase pasca-Carrick, dan bahwa Mauricio Pochettino menjadi nama yang paling dekat untuk mengemban tugas tersebut, dalam negosiasi yang bukan sekadar kontak sesaat, melainkan telah sampai pada tahap membahas klausul penalti dalam kontraknya dengan timnas Amerika Serikat.

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Sementara Carrick memimpin latihan dan berusaha menyelamatkan apa yang masih bisa diselamatkan, para petinggi Manchester United tengah menggelar pertemuan-pertemuan penting di Monako, dihadiri Sir Jim Ratcliffe, untuk mengambil keputusan akhir mengenai masa depannya. Kisah ini tidak berhenti pada pemecatan seorang pelatih yang gagal mengulang keberhasilan awalnya, tetapi meluas hingga ke cara penanganan urusan ini, pesan-pesan yang diterima Carrick sebelum kepergiannya, serta pertanyaan-pertanyaan yang mengemuka seputar waktu kedatangan Pochettino, dan sejauh mana kesiapan tim untuk menghadapi Liverpool pada salah satu momen tersulitnya musim ini.

Michael Carrick tidak perlu membaca laporan-laporan media untuk menyadari bahwa masa depannya di Old Trafford sudah terancam. Sebelum pengumuman pemecatannya, pelatih asal Inggris itu menerima sinyal-sinyal jelas dari manajemen klub mengenai adanya langkah-langkah untuk membahas masa depannya, meski belum pasti apakah ia diberi tahu secara terang-terangan bahwa keputusan akhir mengarah pada pengakhiran tugasnya.

Menurut informasi yang dilaporkan lembaga penyiaran Inggris "BBC", Omar Berrada, CEO Manchester United, menghubungi agen Carrick pada hari Senin, dan memberitahunya bahwa ia akan menuju Monako bersama Jason Wilcox, direktur olahraga, untuk menggelar pertemuan dengan Sir Jim Ratcliffe, salah satu pemilik bersama klub, guna membahas masa depan pelatih kepala.

Keesokan harinya, Wilcox melakukan percakapan serupa dengan Carrick sendiri, di mana selama kedua komunikasi itu ditegaskan bahwa manajemen akan memberikan rekomendasi mengenai masa depannya, tanpa mengungkap secara jelas sifat rekomendasi tersebut atau apakah pelatih dan para agennya telah menyadari bahwa kepergian menjadi skenario yang paling dekat.

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Terdapat rasa penyesalan di dalam klub akibat cara terbuka yang menyertai pengaturan yang mengarah pada kepergian Carrick, tetapi para pejabat United berpandangan bahwa menyembunyikan langkah-langkah semacam itu sepenuhnya merupakan hal yang sangat sulit di sebuah institusi sebesar klub Inggris itu, terutama dengan meningkatnya spekulasi media mengenai sosok pelatih berikutnya.

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Meski demikian, informasi menunjukkan bahwa manajemen meyakini telah bersikap transparan dengan Carrick sebisa mungkin, dan memberitahunya adanya pembahasan internal mengenai masa depannya sebelum keputusan akhir diambil.

Tiga Pertandingan yang Menentukan Nasib

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Bukan hanya hasil-hasil terakhir yang menjadi penyebab pemecatan Carrick, tetapi hasil itu mewakili ujian penentu yang ditetapkan manajemen di hadapannya sebelum keputusan diambil. Setelah kekalahan telak dari Como dan Bournemouth, para pejabat Manchester United memberi tiga pertandingan berikutnya arti yang luar biasa, sebagai kesempatan terakhir bagi pelatih asal Inggris itu untuk membuktikan kemampuannya memperbaiki arah dan mengembalikan tim ke jalur yang benar.

Selama periode itu, United menghadapi Chelsea, Roma, dan Aston Villa, tetapi hasilnya tidak meyakinkan; tim meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan menelan satu kekalahan, yang merupakan hasil yang tidak cukup untuk mengubah keyakinan manajemen mengenai masa depan tim pelatih.

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Dari sudut pandang para pejabat, persoalannya tidak terbatas pada jumlah poin yang dikumpulkan tim, tetapi meluas hingga ke penampilan secara umum dan tidak adanya perkembangan yang jelas dalam cara bermain, terutama pada tingkat organisasi pertahanan dan struktur tim di dalam lapangan.

Kebobolannya gawang United sebanyak delapan gol selama pertandingan-pertandingan itu menjadi indikator tambahan atas berlanjutnya penderitaan, pada saat manajemen tengah menunggu munculnya sosok teknis yang lebih jelas dan mampu mengatasi kesalahan-kesalahan yang berulang.

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Hasil imbang dramatis melawan Aston Villa dengan skor 4-4 menjadi babak terakhir dalam pengalaman Carrick, setelah pertandingan itu menyaksikan keruntuhan pertahanan baru, di mana tim tertinggal dua gol pada empat menit pertama, lalu mendapati dirinya tertinggal dengan skor 4-2 di awal babak kedua, sebelum merebut hasil imbang pada menit-menit terakhir.

Meski semangat juang yang ditunjukkan para pemain, comeback yang terlambat itu tidak cukup untuk menyelamatkan sang pelatih, setelah manajemen menilai bahwa masalahnya lebih dalam dari sekadar hasil satu pertandingan, dan bahwa tim tidak mencapai kemajuan yang diharapkan di bawah kepemimpinannya.

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Mengapa Manajemen Awalnya Yakin pada Carrick?

Ironisnya, Manchester United memandang Carrick sebagai salah satu elemen stabilitas teknis paling menonjol yang bisa dijadikan fondasi, setelah ia berhasil memberikan dampak positif dengan cepat selama periode pertamanya.

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Pada Januari 2026, mantan gelandang itu mengambil tanggung jawab secara sementara setelah pemecatan Ruben Amorim, di tengah kondisi yang bergejolak di dalam klub, tetapi ia berhasil mengembalikan ketenangan ke ruang ganti, memperbaiki hubungan antara para pemain dan tim pelatih, serta memberi tim kepercayaan diri yang lebih besar.

Pengaruhnya tidak terbatas pada sisi psikologis, tetapi juga tampak dalam cara bermain, di mana manajemen menilai gayanya memberi para penyerang kebebasan bergerak yang lebih besar, dan membantu tim memulihkan kemampuan ofensifnya, yang tercermin pada hasil-hasil.

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United di bawah kepemimpinannya meraih 12 kemenangan dalam 17 pertandingan selama musim itu, dengan persentase kemenangan mencapai sekitar 70,1%, dan juga berhasil mengakhiri Liga Primer Inggris di peringkat ketiga, sehingga memastikan kembali ke Liga Champions Eropa.

Pesan-pesan positif Carrick kepada para pemain dan media menjadi salah satu faktor yang memperkuat posisinya di mata para pejabat klub, sebab ia menunjukkan ketenangan besar dalam menangani krisis, serta perhatian yang jelas untuk melindungi para pemainnya dari kritik, dalam pendekatan yang dinilai manajemen berbeda dari suasana yang mewarnai tahap-tahap akhir masa Amorim.

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Meskipun United mengkaji sejumlah opsi kepelatihan selama musim panas, keyakinan akhirnya mantap untuk memberi Carrick kesempatan penuh, setelah manajemen menilainya layak memikul tanggung jawab secara permanen.

Dan memang, pelatih berusia 45 tahun itu menandatangani kontrak selama dua tahun, dengan adanya klausul kontrak yang melindungi klub jika hubungan tersebut diakhiri sebelum waktunya, dan tujuan dari kontrak jangka panjang itu adalah menyediakan sebagian stabilitas teknis setelah bertahun-tahun perubahan yang beruntun pada tingkat tim pelatih.

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Namun, apa yang tampak sebagai awal yang menjanjikan dengan cepat berubah menjadi pengalaman yang mengecewakan, setelah Carrick gagal memindahkan keberhasilan awalnya ke musim baru, dan tim mulai mengalami kemerosotan yang jelas dalam hasil dan penampilan.

Pochettino: Pergerakan Rahasia dan Klausul Penalti Senilai 7 Juta Pound

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Pada saat masa depan Carrick dibahas di dalam kantor-kantor Manchester United, manajemen sebenarnya sudah bergerak ke arah Mauricio Pochettino, yang namanya telah lama dikaitkan dengan posisi pelatih kepala di Old Trafford.

Menurut "BBC", para pejabat United mengetahui adanya klausul penalti dalam kontrak pelatih asal Argentina itu dengan Federasi Sepak Bola Amerika Serikat, yang nilainya mencapai 10 juta dolar, atau sekitar 7 juta pound sterling.

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Bahkan salah satu sumber mengindikasikan bahwa para perwakilan Pochettino sendiri yang menyampaikan rincian klausul ini kepada klub Inggris itu, sebagai isyarat bahwa kontak-kontak tersebut bukan sekadar pertanyaan awal, melainkan tengah mengarah pada pembahasan kemungkinan merampungkan kesepakatan.

Negosiasi antara kedua pihak berlanjut sejak hari Senin, sebelum Omar Berrada menghubungi Federasi Sepak Bola Amerika Serikat pada hari Rabu untuk memastikan rincian klausul penalti dan memberitahu mereka niat Manchester United untuk mengaktifkannya.

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Langkah-langkah ini bukan hal yang mengejutkan bagi pihak Amerika, sebab Pochettino bersikap terbuka dengan para pejabat federasi mengenai kontak-kontaknya dengan klub Inggris itu, dan ia juga tidak menyembunyikan keinginannya untuk kembali ke Liga Primer Inggris.

Dan memang, Manchester United mencapai kesepakatan lisan dengan pelatih asal Argentina itu, yang menyatakan bahwa ia akan memikul tanggung jawab dengan kontrak yang berdurasi dua setengah tahun, berlanjut hingga musim panas 2029, dan akan menggantikan Carrick di posisi pelatih kepala.

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Pochettino sebelumnya telah dikaitkan dengan kepelatihan United pada tiga kesempatan terdahulu, tetapi ia pada akhirnya tidak mengemban tugas itu, sebelum keadaan kali ini memungkinkan kedatangannya ke Old Trafford, setelah pengalamannya bersama Tottenham, Chelsea, dan Paris Saint-Germain.

Pelatih asal Argentina itu diperkirakan akan menjadi pelatih kepala kedelapan yang memikul tanggung jawab secara permanen di Manchester United sejak pensiunnya Sir Alex Ferguson pada tahun 2013, sebuah angka yang mencerminkan besarnya gejolak yang dialami klub selama tahun-tahun lalu.

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Pelatih asal Argentina itu selalu menjadi kandidat untuk menduduki kursi Old Trafford, tanpa spekulasi tersebut berubah menjadi kenyataan, hingga datang kesempatan keempat yang akhirnya membuka pintu klub Inggris itu di hadapannya, setelah kedua pihak mencapai kesepakatan yang mendekatkannya pada mewujudkan impiannya memimpin salah satu klub terbesar di dunia.

Mengapa Pochettino Tidak Langsung Tiba di Carrington?

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Meskipun Manchester United ingin memulai babak baru secepat mungkin, keterikatan Pochettino dengan timnas Amerika memaksakan kenyataan berbeda pada perhitungan klub Inggris itu.

Pelatih asal Argentina itu tengah bersiap memimpin Amerika Serikat dalam dua pertandingan melawan Haiti dalam kompetisi CONCACAF Nations League, dan tidak mungkin mengabaikan komitmen-komitmennya dengan timnas, terutama karena ia telah memberitahu para pejabat federasi Amerika mengenai keinginannya untuk menyelesaikan tugasnya sebelum pindah ke Inggris.

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Pochettino sebenarnya telah mulai mengawasi latihan para pemain di Pusat Latihan Nasional dekat Atlanta, sebagai persiapan untuk pertandingan leg pertama di Miami, lalu pertandingan leg kedua di Cincinnati.

Pelatih itu diperkirakan akan memainkan pertandingan kedua pada tanggal 18 November, dan setelahnya akan menuju Inggris, lalu memulai tugas barunya di markas latihan Manchester United di Carrington.

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Dengan demikian, Pochettino tidak akan mendapatkan periode persiapan yang ideal menjelang pertemuan yang dinanti melawan Liverpool di Stadion Anfield pada tanggal 22 November, sebab ia hanya akan memiliki beberapa hari untuk mengenal para pemainnya, menyusun gambaran teknisnya, dan bersiap untuk pertandingan yang membawa arti luar biasa bagi para pendukung klub.

Kesulitan tugas itu bertambah di tengah kemungkinan absennya sejumlah pemain akibat komitmen internasional mereka, yang mempersempit pilihan yang tersedia di hadapan pelatih asal Argentina itu di awal pengalamannya.

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Apakah United Mengorbankan Laga Anfield demi Pochettino?

Waktu kedatangan Pochettino memicu pertanyaan mengenai cara kelompok INEOS mengelola fase transisi antara kedua tim pelatih, terutama karena pertemuan melawan Liverpool bukanlah pertandingan biasa dalam perhitungan para pendukung Manchester United.

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Pada saat klub mengumumkan kepergian Carrick dan bersiap memperkenalkan pelatih barunya, terdapat pertanyaan logis yang mengemuka: mengapa para pejabat tidak meminta kedatangan Pochettino ke Carrington secepat mungkin, bahkan jika ia tidak bisa memimpin timnas Amerika pada pertandingan kedua?

Persoalannya tidak hanya terkait pentingnya pertemuan melawan Liverpool, tetapi juga perlunya memberi pelatih baru itu waktu yang cukup untuk mengenal para pemain, menjelaskan ide-ide taktiknya, dan bekerja untuk mengatasi masalah-masalah yang menyebabkan kemerosotan tim selama minggu-minggu lalu.

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Ada kemungkinan Pochettino tidak akan mendapatkan lebih dari satu atau dua sesi latihan bersama kelompok barunya sebelum kunjungan ke Anfield, sebuah waktu yang sangat terbatas bagi seorang pelatih yang tiba di sebuah tim yang mengalami krisis teknis dan psikologis, serta membutuhkan pembangunan kembali kepercayaan dan organisasi.

Pelatih asal Argentina itu setidaknya bisa menyajikan gambaran awal filosofinya, menentukan peran-peran yang dituntut dari para pemain, dan menjelaskan prinsip-prinsip dasar yang ingin ia terapkan, bahkan jika ia tidak mendapatkan kesempatan untuk melakukan perubahan taktik yang menyeluruh.

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Namun, United memilih menghormati komitmen Pochettino dengan timnas Amerika, dalam sebuah keputusan yang mungkin dapat dipahami dari sisi kontrak, tetapi membuka pintu bagi kritik mengenai penataan prioritas di dalam klub.

Sebaliknya, Carrick tetap mengawasi latihan selama dua hari tambahan, meski ia menyadari bahwa masa depannya sudah nyaris pasti, dan bahwa klub sebenarnya sudah bergerak untuk mencapai kesepakatan dengan penggantinya.

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Sulit mengabaikan dampak psikologis dari situasi semacam ini pada seorang pelatih yang tahu bahwa ia menjalankan tugasnya di hari-hari terakhirnya, sementara kabar tentang penggantinya menghiasi judul-judul surat kabar, dan media silih berganti menyampaikan rincian negosiasi terkait kepergiannya.

Selain itu, keadaan ketidakpastian yang menyelimuti tim selama periode itu mungkin tercermin pada suasana latihan, dan sejauh mana fokus para pemain, terutama dengan pengetahuan mereka bahwa tim pelatih akan segera berubah.

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Sementara sebagian orang memandang penundaan kedatangan Pochettino sebagai hal yang tak terhindarkan akibat komitmen internasionalnya, yang lain mungkin menganggapnya sebagai bukti bahwa Manchester United tidak menangani fase transisi yang sangat sensitif ini dengan kecepatan yang diperlukan.

Neville Menyerang Manajemen: Masalahnya Lebih Besar daripada Para Pelatih

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Pemecatan Carrick bukan sekadar keputusan teknis yang berlalu begitu saja, tetapi membuka kembali perdebatan seputar krisis struktural yang dialami Manchester United sejak kepergian Ferguson.

Gary Neville, legenda klub dan analis jaringan "Sky Sports", merupakan salah satu kritikus paling menonjol terhadap gagasan menangani krisis yang berulang hanya dengan mengganti pelatih kepala.

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Neville mengatakan bahwa 12 tahun terakhir telah membuktikan bahwa pemecatan para pelatih bukanlah solusi, dengan merujuk pada bergantinya banyak nama di kursi kepemimpinan tanpa ada satu pun dari mereka yang mampu mengembalikan United ke posisinya yang dulu.

Ia menunjukkan bahwa klub telah merekrut pelatih-pelatih dari mazhab yang berbeda, di antaranya Jose Mourinho, Louis van Gaal, Erik ten Hag, Ole Gunnar Solskjaer, dan Ruben Amorim, selain Michael Carrick, tetapi hasilnya tetap serupa.

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Neville menegaskan bahwa masalah sesungguhnya terkait dengan tidak adanya sistem manajemen yang terpadu, menjelaskan bahwa klub membutuhkan departemen performa yang kuat, manajemen transfer yang efektif, dan kepemimpinan yang jelas di inti struktur organisasinya.

Kritik-kritik ini mencerminkan kenyataan bahwa Manchester United, sejak pensiunnya Ferguson, tidak mampu membangun proyek yang stabil yang mampu melindungi tim dari gejolak hasil dan pergantian pelatih.

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Sejak tahun 2013, sejumlah besar pelatih silih berganti memimpin klub, baik secara permanen maupun sementara, sementara Jose Mourinho tetap menjadi pemilik persentase kemenangan terbaik di antara para pelatih kepala permanen setelah Ferguson, dengan angka 58,3%, dan juga menjadi yang paling banyak meraih gelar selama periode itu.

Mourinho meraih tiga gelar pada musim pertamanya, meliputi Liga Europa, Piala Liga, dan Community Shield, sementara Erik ten Hag meraih dua gelar piala domestik, Louis van Gaal meraih Piala FA, dan David Moyes memenangkan Community Shield.

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Angka-Angka yang Mengungkap Besarnya Keruntuhan

Angka-angka mengungkap selisih yang besar antara awal pengalaman Carrick dan akhirnya, setelah pelatih yang meraih persentase kemenangan luar biasa di musim pertamanya itu berubah menjadi salah satu korban paling menonjol dari kemerosotan di musim baru.

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Selama musim lalu, Manchester United meraih kemenangan dalam 12 pertandingan dari total 17 di bawah kepemimpinan Carrick, dengan persentase mencapai 70,1%, sebuah capaian yang melampaui apa yang diraih semua pelatih yang mengemban tanggung jawab secara permanen di Old Trafford selama periode pasca-Ferguson.

Namun, gambarannya berubah ketika menghitung total pertandingannya, di mana ia meraih 15 kemenangan dalam 32 pertandingan, dengan persentase kemenangan mencapai 46,9%, sebuah capaian yang hanya melampaui catatan Ruben Amorim di antara para pelatih permanen pada periode itu.

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Adapun selama musim ini, Carrick hanya meraih tiga kemenangan dalam 15 pertandingan, dengan persentase kemenangan yang tidak melampaui 20%, dibandingkan dengan persentase 38,1% yang dicatat tim dalam 21 pertandingan terakhir sebelum pemecatan Amorim.

Kemerosotan ini mengingatkan kembali pada pengalaman Ole Gunnar Solskjaer, yang meraih hasil-hasil mengesankan ketika mengemban tugas secara sementara, dengan persentase kemenangan mencapai 73,7% dalam 19 pertandingan, sebelum turun menjadi 51,7% selama masanya sebagai pelatih permanen.

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Perbandingan ini menjelaskan bahwa keberhasilan menghidupkan kembali sebuah tim yang mengalami krisis tidak serta-merta berarti memiliki kemampuan untuk membangun proyek jangka panjang, dan inilah dilema yang terus berulang di dalam Manchester United sejak bertahun-tahun.

Pochettino di Hadapan Ujian yang Tidak Boleh Gagal

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Mauricio Pochettino tiba di Manchester United dengan membawa ekspektasi besar, tetapi ia tidak akan mewarisi tim yang stabil yang hanya menanti beberapa penyesuaian teknis, melainkan sebuah kelompok yang mengalami kemerosotan hasil, masalah-masalah pertahanan, serta tekanan dari para pendukung dan manajemen yang semakin meningkat.

Tantangan pertama di hadapannya adalah mengembalikan kepercayaan kepada para pemain, dan menemukan keseimbangan antara ambisi ofensif dan kedisiplinan defensif, terutama karena tim kebobolan banyak gol di pertandingan-pertandingan terakhir, dan tidak mampu mempertahankan keunggulannya atau menangani momen-momen tekanan dengan benar.

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Ia juga dituntut untuk membuktikan bahwa kedatangannya mewakili awal dari sebuah proyek yang sesungguhnya, dan bukan sekadar babak baru dalam serial pergantian pelatih yang telah berubah menjadi ciri yang melekat pada klub sejak kepergian Ferguson.

Pertemuan melawan Liverpool di Anfield tampaknya bukan awal yang ideal bagi seorang pelatih baru, terutama dengan sempitnya waktu dan sedikitnya sesi latihan, tetapi hal itu mungkin memberinya kesempatan dini untuk menunjukkan karakter tim yang ingin ia bangun.

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Pada akhirnya, dilema Manchester United tidak hanya terletak pada menemukan pelatih baru, tetapi pada menyediakan lingkungan yang memungkinkannya untuk berhasil dan bertahan. Pelatih-pelatih besar telah pergi, nama-nama silih berganti, dan rencana-rencana telah berubah, tetapi krisis tetap hadir.

Dan kini, Pochettino mendapati dirinya di hadapan tugas yang telah ia nanti selama bertahun-tahun, tetapi kedatangan ke Old Trafford bukanlah kemenangan yang sesungguhnya; sebab kemenangan yang paling sulit adalah memutus lingkaran yang telah menelan semua orang yang mendahuluinya, dan membuktikan bahwa Manchester United akhirnya mampu membangun proyek yang melampaui batas reaksi terhadap hasil-hasil negatif.