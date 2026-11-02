Kepulangan Marcus Rashford ke negara asalnya tidak berjalan sesuai rencana, setidaknya hingga saat ini. Setelah masa peminjamannya ke Barcelona berakhir, di mana ia bersinar dan mencatatkan statistik mengesankan, penyerang Inggris itu kembali ke Manchester United menyusul kegagalan klub Katalan tersebut mengaktifkan klausul pembelian.

Kendati demikian, awal musimnya mengecewakan, setidaknya begitulah adanya, dan situasi ini bisa dimaklumi mengingat kondisi sulit yang tengah dialami Manchester United sendiri, yang menampilkan performa jauh di bawah ekspektasi bagi sebuah klub dengan sejarah dan sumber daya finansial seperti itu.

Menurut surat kabar "Sport", Rashford masih belum mampu membuat perubahan apa pun atau berkontribusi memperbaiki dinamika tim.

Angka-angka mencerminkan penderitaan penyerang Inggris itu di awal musim. Rashford bermain selama 502 menit dalam delapan pertandingan, tanpa mencetak satu gol pun atau membuat satu assist pun.

Statistik ini sangat kontras dengan ekspektasi yang disematkan padanya, dan kini kian memburuk akibat cedera baru.

Sang penyerang mengalami masalah kronis pada pinggul, yang menimbulkan kekhawatiran Manchester United. Menurut laporan dari Inggris, Rashford telah mengalami masalah ini sejak awal Oktober, hal yang memaksanya absen dari beberapa pertandingan belakangan ini, dan mulai memunculkan pertanyaan seputar keikutsertaannya pada pekan-pekan mendatang.

Salah satu aspek yang paling mengkhawatirkan adalah tidak adanya tanggal pasti untuk kepulangannya. Meski sejumlah laporan menunjuk pertandingan Eropa berikutnya (melawan Roma) sebagai peluang potensial baginya untuk kembali ke lapangan, cedera pinggul itu telah menjadi sakit kepala lain bagi Rashford di musim yang tidak dimulai seperti yang ia harapkan.

Namun situasi di Manchester United genting. Masa depan pelatihnya, Michael Carrick, mulai menimbulkan keraguan, dan ketidakpastian ini bisa jadi berdampak pula pada Rashford.

Tak terlupakan bahwa Carrick merupakan salah satu pendukung utama kembalinya penyerang Inggris itu, serta sosok sentral dalam menanamkan kepercayaan padanya dan memberinya peran menonjol di dalam tim. Karena itu, setiap kemungkinan perubahan di kursi kepelatihan juga berarti kehilangan salah satu pendukung terbesarnya di dalam klub.

Dengan demikian, masa depan Rashford kembali menjadi tidak jelas. Di antara masalah fisik, menurunnya level permainannya, serta ketidakpastian yang menyelimuti kursi kepelatihan tim, penyerang Inggris itu menghadapi situasi yang sangat sulit.

Apa yang seharusnya menjadi kesempatan baru untuk mengembalikan level terbaiknya dan membuktikan diri lagi di Manchester United, kini terancam berubah menjadi babak lain yang rumit.