Menurut laporan tersebut, El Mala sempat berkunjung ke pusat latihan Dortmund pada 25 Maret 2024. Saat itu, pemain yang masih berusia 17 tahun tersebut baru saja mencatatkan penampilan profesional pertamanya untuk Viktoria Köln di 3. Liga. Dortmund ingin merekrutnya untuk tim U19. Dalam sebuah presentasi, ia disebut-sebut antara lain diperlihatkan jersey BVB dengan namanya dan nomor 10. El Mala sendiri tampaknya bisa membayangkan transfer itu terwujud, bahkan tes medisnya sudah dijadwalkan.

Namun setelah itu, kedua klub tidak menemukan titik temu dari sisi finansial. Direktur pelaksana Dortmund saat ini, Lars Ricken, yang ketika itu masih menjabat sebagai kepala pembinaan pemain muda, awalnya disebut menawarkan 100.000 euro lalu menaikkan tawaran menjadi 150.000 euro. Angka itu jauh di bawah permintaan awal Viktoria sebesar satu juta euro. Terlebih lagi, Ricken disebut tidak sepenuhnya yakin terhadap El Mala.

Menurut laporan itu, di mata pihak pemain, Ricken terkesan "dangkal". Sosok pendorong utama dari pihak BVB disebut adalah pelatih U19 saat itu, Mike Tullberg. Karena kesepakatan tampak tidak mungkin tercapai, direktur pelaksana Viktoria saat itu, Stephan Küsters, akhirnya mengakhiri negosiasi - hal itu dibuktikan oleh percakapan WhatsApp antara dirinya dan Ricken yang dipublikasikan Sport Bild .

Menurut laporan tersebut, El Mala sebenarnya bisa memaksakan transfer itu sendiri. Karena kontrak pemain yang saat itu masih di bawah umur itu dengan Viktoria tidak ditandatangani oleh kedua orang tuanya, melainkan hanya sang ayah, keluarga El Mala disebut bisa membatalkannya karena kesalahan formal. Namun, mereka tidak mengambil langkah tersebut.

Said El Mala justru pindah ke 1. FC Köln

Pada saat yang sama, 1. FC Köln ikut masuk dalam perburuan. Rival lokal Viktoria itu tidak hanya ingin merekrut Said El Mala, tetapi juga kakaknya, Malek, yang satu tahun lebih tua - keduanya memiliki hubungan yang sangat dekat. Dalam wawancara dengan 11Freunde , El Mala bahkan menyebut fakta bahwa di BVB ia tak lagi bisa bermain bersama saudaranya sebagai alasan penentu gagalnya transfer ke BVB: "Dengan begitu, itu bukan lagi pilihan bagi saya."

Pada akhirnya, Köln mendapatkan duet tersebut dengan total 500.000 euro, dengan biaya transfer Said ditaksir sebesar 350.000 euro. Pada saat yang sama, disepakati pula klausul penjualan kembali sebesar sepuluh persen. Namun, Köln tidak bisa merampungkan transfer apa pun pada 2024 karena larangan transfer. Karena itu, kedua El Mala tetap bertahan satu musim lagi di Viktoria. Said kemudian membukukan 18 kontribusi gol dalam 32 pertandingan divisi ketiga. Sementara itu, Malek secara total hanya bermain selama 371 menit.

Di musim pertamanya di Köln, Said El Mala langsung mencatatkan terobosan besar. Pada April 2026, Köln membeli porsi klausul penjualan kembali itu dari Viktoria seharga dua juta euro. Jadi, jika El Mala pindah lagi, Köln akan menerima seluruh nilai transfernya. Ke BVB? Dua tahun setelah transfer yang gagal itu, Dortmund kini kembali berupaya keras mendapatkan El Mala. Namun kini ia disebut bukan bernilai 350.000 euro lagi, melainkan sekitar 50 juta. Sejauh ini, menurut sejumlah laporan yang senada, BVB menawarkan sekitar 40 juta termasuk bonus.



