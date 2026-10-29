Real Madrid berupaya memenuhi permintaan pelatih asal Portugal mereka, Jose Mourinho, soal perlunya memperkuat lini jantung pertahanan dan lini tengah.

Para petinggi Los Blancos sebelumnya menilai bahwa perekrutan Ibrahima Konate sudah cukup untuk memberikan suntikan kuat bagi lini pertahanan.

Meski demikian, klub ibu kota Spanyol itu tampaknya mulai bekerja untuk memenuhi keinginan sang pelatih Portugal, dan transfer pertama mereka untuk musim depan ternyata sudah dipastikan.

Menurut laporan surat kabar Sport, mengutip pakar bursa transfer Matteo Moretto, Madrid akan mengaktifkan klausul beli kembali milik Jacobo Ramon, bintang Como, sehingga jebolan akademi La Fabrica itu akan kembali ke klub ibu kota Spanyol tersebut pada musim panas mendatang.

Moretto mengisyaratkan bahwa jumlah yang akan dibayarkan klub Madrid itu akan kurang dari 9 juta euro, berbeda dengan apa yang dimuat dalam berbagai laporan. Meskipun kembalinya Ramon sudah dipastikan, hal itu belum tentu berarti ia akan bertahan bersama Real Madrid setelah bursa transfer berakhir.

Klub harus mengambil keputusan terkait pemberian kepercayaan kepadanya dan memasukkannya ke tim utama, atau lebih memilih menjualnya dan meraup keuntungan finansial dari transaksi tersebut.

Como hanya membayar 2,5 juta euro untuk merekrut Jacobo Ramon pada Juli 2025. Sejak saat itu, nilai pasarnya terus meningkat hingga mencapai 45 juta euro menurut angka terkini yang dirilis situs Transfermarkt.

Ramon berusia 21 tahun dan telah menampilkan level permainan istimewa di bawah asuhan pelatih Cesc Fabregas.

Real Madrid, yang memantau perkembangannya dari dekat sejak kepergiannya, menyadari bahwa meningkatnya nilai pasar pemain itu bisa mendatangkan pemasukan tambahan jika ia dijual, atau memberinya peluang untuk mendapatkan kembali seorang bek istimewa dengan jumlah yang relatif kecil jika mereka memutuskan untuk mempertahankannya.

Jacobo Ramon tahu betul arti mengenakan seragam Real Madrid, dan ia pernah mencetak gol di Stadion Santiago Bernabeu, di mana ia bermain dalam 6 pertandingan bersama Madrid dan mencetak satu gol yang memberikan Real Madrid kemenangan sulit di menit-menit akhir atas Real Mallorca pada musim 2024-2025.

Adapun bersama Como, sejauh ini ia telah bermain dalam 49 pertandingan dan membuktikan bahwa dirinya tidak hanya memiliki kemampuan bertahan yang istimewa, tetapi juga menjadi ancaman ofensif setelah mencetak 5 gol.