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Al Shabab v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Dari sekolah Nagelsmann: mantan pelatih Leipzig menjadi kandidat pengganti Bosic di Al Ahly

M. Pusic
O. Werner
Al Ahli
M. Jaissle
Saudi Pro League
Belanda
Jerman
Arab Saudi

Siapa Pengganti Pelatih asal Belanda Itu?

Mantan pelatih klub Jerman Leipzig masuk dalam daftar kandidat untuk menukangi Al Ahli Saudi pada periode mendatang, menggantikan pelatih Belanda Marino Pusic.

Sejumlah laporan media sebelumnya mengungkap keinginan manajemen Al Ahli untuk mengakhiri perjalanan Pusic, di tengah hasil-hasil negatif yang dialami tim belakangan ini, namun sisi finansial menjadi kendala terbesar dalam urusan ini.

Surat kabar Saudi "Asharq Al-Awsat" menyebutkan bahwa nama pelatih Jerman Ole Werner kembali berada di atas meja Al Ahli, untuk mengkaji kemungkinan menggaetnya guna menukangi tim pada sisa musim ini.

Werner sempat dekat untuk melatih "Ar-Raqi" pada Agustus lalu, menyusul pengunduran diri rekan senegaranya Matthias Jaissle dari jabatannya kurang dari dua pekan sebelum musim bergulir.

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07 Nov 2026

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Meski pelatih Jerman itu telah menyetujui tawaran awal dari Al Ahli, yang nilainya mencapai 11 juta euro per tahun, ia kembali membatalkan keputusannya karena keinginannya untuk beristirahat.

Al Ahli saat itu terpaksa menggaet Marino Pusic untuk menukangi tim, namun ia belum berhasil meraih kepercayaan para suporter hingga saat ini.

Sejak menukangi tim asal Jeddah itu, Pusic telah menjalani 18 pertandingan, meraih 11 kemenangan, dua hasil imbang, sementara ia menelan kekalahan dalam 5 kesempatan.

Perlu diingat bahwa Werner meninggalkan kursi kepelatihan Leipzig secara mengejutkan seusai akhir musim lalu, setelah menukangi tim selama satu musim, di mana ia finis di peringkat ketiga Liga Jerman, dan tersingkir dari turnamen Piala pada babak perempat final.

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