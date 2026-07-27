Ketertarikan klub Inggris, Fulham, untuk mendatangkan penyerang Spanyol Gonzalo Garcia, bintang Real Madrid, berubah dari sekadar rumor menjadi upaya serius, seiring keinginan pelatih Alvaro Arbeloa untuk memperkuat lini serang timnya dengan seorang penyerang murni yang mampu membuat perbedaan.

Surat kabar Inggris "The Athletic" mengungkap ketertarikan resmi klub terhadap pemain tersebut, sementara jurnalis Italia yang berspesialisasi dalam bursa transfer, Fabrizio Romano, menegaskan bahwa keberhasilan kesepakatan ini sepenuhnya bergantung pada sikap Real Madrid dan syarat-syarat yang akan diajukan Los Blancos, terutama terkait klausul di masa mendatang atau persentase penjualan kembali.

Garcia menyadari bahwa peluangnya untuk tampil sebagai starter bersama Real Madrid kini sangat terbatas, mengingat padatnya lini serang yang dihuni bintang-bintang sekelas Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Yan Diomande, dan Rodrygo, sehingga opsi untuk pergi menjadi masuk akal demi menjamin lebih banyak waktu bermain.

Arbeloa, mantan pemain Real Madrid yang kini melatih Fulham, berupaya memanfaatkan hubungannya yang kuat dengan mantan klubnya untuk merampungkan kesepakatan tersebut. Namun, kendala terbesar terletak pada keharusan untuk terlebih dahulu memperoleh persetujuan pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, atas kepergian pemain tersebut, sebuah hal yang belum terselesaikan.

Menurut Romano, para pejabat Fulham diperkirakan akan menghubungi manajemen Real Madrid dalam beberapa jam ke depan untuk memulai negosiasi resmi dan membahas detail kesepakatan, sebuah langkah yang bisa menjadi titik balik penting dalam masa depan penyerang muda tersebut.