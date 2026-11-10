Ini bukan sekadar panggilan biasa untuk membela timnas, melainkan momen yang telah dinantikannya selama tujuh tahun penuh. Begitulah Marc Roca menyambut panggilan pertamanya untuk bergabung dengan timnas senior Spanyol, sekaligus mengubah bertahun-tahun kesabaran dan kerja dalam diam menjadi salah satu kisah terindah sepak bola Spanyol pada tahun 2026.

Dengan antusiasme besar, gelandang Real Betis itu memenuhi panggilan pertamanya untuk bergabung dengan timnas senior setelah perjalanan panjang di level junior, dan ia menjadi salah satu kejutan paling mencolok dalam skuat terbaru Luis de la Fuente untuk UEFA Nations League.

Roca merupakan pemain yang dipercaya sang pelatih, karena ia pernah bermain bersamanya pada periode timnas U-19 dan U-21. Ia merayakan bergabungnya dirinya ke dalam skuat yang baru saja meraih gelar juara dunia tersebut dalam konferensi pers yang digelar hari Selasa ini.

Roca memulai pernyataannya dalam konferensi pers itu dengan berkata: "Merupakan suatu kesenangan bagi saya untuk selalu berada di sini," sembari menyadari ketatnya persaingan untuk posisinya, yang berkurang intensitasnya karena absennya Rodri.

Pertandingan berikutnya CZE UEFA Nations League A 14.45 ESP

Ia menambahkan: "Saya berharap Rodri tidak cedera, tetapi kini giliran saya untuk berada di sini, dan saya sangat bersemangat serta tidak sabar untuk membantu tim. Saya telah bekerja keras dalam waktu yang lama, dan saya membuktikan bahwa saya memiliki level yang dibutuhkan untuk berada di sini."

Lama Kunantikan

Dengan nada kelegaan yang jelas, Roca berkata: "Saya selalu bekerja keras dan bermimpi untuk bermain bagi timnas senior. Perjalanan saya panjang, tetapi saya selalu menjadikan tujuan ini sebagai fokus utama, dan saya merayakannya dengan antusiasme besar. Saya menghargai pencapaian ini lebih dalam karena terkadang hal-hal datang dengan cepat dan berulang kali, sementara saya menunggu lama, tujuh tahun, sehingga saya menyambutnya dengan kegembiraan yang melimpah, kesenangan besar, dan kepuasan pribadi yang mendalam."

Pemain Real Betis itu berterima kasih kepada Luis de la Fuente atas kepercayaannya, seraya menegaskan: "Kami mengenal kepribadiannya bahkan sebelum keterampilan sepak bolanya. Kami selalu melihatnya sebagai pelatih dengan kemampuan tinggi dan bakat luar biasa, serta memiliki jiwa kemanusiaan yang hangat yang membuat tim menampilkan performa terbaiknya. Kami berharap ia terus mewujudkan semua yang ia cita-citakan untuk bertahun-tahun ke depan."

Esensinya Sama

Roca menambahkan dalam pernyataannya: "Esensi timnas senior sama dengan esensi timnas U-21."

Pemain asal Catalonia itu dijadwalkan kembali berjumpa dengan sejumlah besar rekannya yang telah menapaki jalan dari generasinya di timnas U-21 menuju timnas senior: Unai Simón, Fabián Ruiz, Oyarzabal.

Ia menjelaskan: "Esensinya sama. Gaya permainan kami mirip dengan gaya permainan timnas senior, dan mudah untuk beradaptasi ketika kamu memiliki rekan-rekan dengan bakat sebesar ini."

Dari Operasi Bedah Menuju Mimpi

Marc Roca tampak sangat bahagia dengan bergabungnya ia ke timnas Spanyol, dan ia mengenang masa lalu dengan berkata: "Satu setengah tahun lalu, saya menjalani operasi bedah, dan itu adalah salah satu keputusan terbaik yang pernah saya ambil dalam hidup saya."

Kepindahannya ke Real Betis juga menjadi titik balik dalam kariernya: "Pellegrini selalu memberi saya kepercayaan dan rasa aman, serta menciptakan atmosfer yang luar biasa dan tim istimewa di mana saya bisa mengekspresikan diri. Dan hari ini saya memetik buah dari upaya saya."

Saat ini, Roca bersama timnas Spanyol tengah bersiap menghadapi laga-laga UEFA Nations League mendatang melawan Republik Ceko dan Inggris. Namun sebelum pertandingan apa pun, ia tahu betul bahwa ia sebenarnya telah meraih kemenangan terbesar dalam kariernya: kemenangan kesabaran.